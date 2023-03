Carmo Dalla Vecchia comemora 17 anos de casamento com companheiro e diz “somos mais fortes juntos”

O ator Carmo Dalla Vecchia, de 51 anos, não poupou palavras ao celebrar a união com João Emanuel Carneiro. Juntos há 17 anos, Carmo fez uma postagem em seu Instagram na manhã de hoje (1º de março) para comemorar a data com o autor de novelas clássicas como ‘Avenida Brasil’ e ‘A favorita’. “Hoje completam 17 anos que nos casamos e desde o início descobrimos que nos fazemos muito bem. Juntamos nossos livros e não nos enxergamos mais sem a companhia do universo do outro. Hoje somos três. Antes eu nem fazia ideia que podia ser tanto e agora somos homens mais fortes juntos”, diz o início do texto.

Carmo segue comentando sobre as ‘Bodas de Rosas’. “Esse negocio de bodas deveria ser atualizado, porque 17 anos ser bodas de rosas, na velocidade que o mundo passou a girar, tá muito errado. Deveria ser no nosso caso de titânio. Forte e leve como deveriam ser todos os casamentos.”

“Juntos somos três”

O ator aproveita a homenagem para falar sobre Pedro, de três anos, fruto da relação.

“Pedro me faz pai. Tornou-me melhor. (...) Ele sorrir o tempo todo. Que alegria poder falar que meu filho é feliz. Amado, sei que é. Dois pais’, ele repete... ‘Dois pais’... Ele fala com a boca cheia do som dessa frase, depois ri. Pula do colo de um para outro repetindo, ‘agora o outro pai”, contou ele em entrevista realizada em 2021.

