Cantora canadense Nelly Furtado posta vídeo dançando hit do Carnaval brasileiro

A cantora canadense Nelly Furtado não resistiu e entrou para a trend do TikTok também: nesta quarta-feira (1), ela gravou um vídeo dançando um dos grandes hits do último Carnaval.

Quem passou a adolescência nos anos 200, provavelmente lembra de “Say It Right”, “I’m Like a Bird” ou “Promiscuous”. Contudo, talvez nunca esperasse ver a artista dançando... “Lovezinho”.

Para além da qualidade do hit da cantora Treyce, é impressionante ver o alcance que a música está tendo. “Lovezinho”, inclusive, mistura o arrocha com melodias de “Say It Right”, música da própria Nelly - o famoso sample.

Apesar de não estar creditada na faixa, nem mesmo o produtor responsável pelo hit, Timbaland, a famosa não deixou de dançar a música no TikTok.

Assista:

Os fãs não deixaram passar batido. “Vai pedir indenização igual o James Blunt do Late Coração”, disse um seguidor, em referência à cobrança de direitos autorais que o britânico fez para os cantores Matheus Fernandes e Ávine Vinny pelo uso de sample.

“Daqui a pouco a conta dos direitos autorais chega”, riu outro.

Anitta expõe situação com gravadora: “tem como ficar pior?”

Ela não tem medo de se queimar: a cantora Anitta deixou bem clara a situação de sua carreira no momento atual, em uma conversa aberta com fãs pelo Twitter, na noite desta quarta-feira (1).

Se antes poderia haver alguma dúvida que a Poderosa estaria insatisfeita com os rumos que têm trilhado, agora ela deixou claro para todos.

“Meu sonho é a Anitta sair da Warner, ir pra uma gravadora que valorize ela e de quebra a primeira música que ela lançar pegue o top10 do global”, escreveu um seguidor.

A cantora não perdeu a oportunidade de expor sua insatisfação e logo respondeu: “somos 2″. Veja a história completa aqui.