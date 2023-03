BBB 23: Key Alves vira alvo de MC Guimê durante festa de Bruna; confira

Durante a festa da líder Bruna Griphao, que ocorreu nesta quarta-feira (01), MC Guimê falou qual atitude de Cara de Sapato lhe incomoda dentro do “BBB 23″. O desabafo aconteceu enquanto ele falava com Sarah Aline.

“Única atitude que ferrou minha relação com ele [Cara de Sapato]. Ele comprou uma briga que não era dele. Quando ele fecha com cowboy e Key, assume suas consequências”, começou o funkeiro.

Ainda na festa, MC Guimê alertou sobre o jogo do ex-casal, que foi separado por causa do Paredão: “O Cowboy e a Key me desmereceram, me trataram mal, e sei o que senti. Eles jogam e eu jogo. Quer bater de frente? Bato de frente também, não vou arregar”, afirmou o cantor.

Na festa de Bruna, MC Guimê fala sobre rivalidade com Key Alves no BBB 23 (Reprodução/Globo)

A conversa seguiu até que o MC falou sobre a sua relação com Ricardo, visto como um grande aliado:”E porque amo Facinho, esse moleque é igual eu. Ele não arrega. Quando entrei nesse jogo, aconteceu essa parada do Cowboy. Ninguém do meu quarto queria votar nesse malandro, eu queria e votei. Igual agora, estou aqui pra jogar”.

Mais cedo, Sarah Aline disse para Guimê que o Quarto Fundo do Mar tinha montado uma estratégia para votar no brother. O cantor, então, disse que também se sente confortável em votar na psicóloga.

Fred Nicácio comenta sobre intolerância religiosa no “BBB 23″

No “Bate-Papo BBB”, Vivian Amorim questionou o médico sobre o caso de intolerância religiosa envolvendo Gustavo, Key e Cristian contra o eliminado: “Como você vê esse momento, Fred? Tiveram essa interpretação completamente equivocada, completamente preconceituosa”.

Aos prantos, Fred Nicácio disse que as cenas não mostravam uma “interpretação equivocada”, mas um “julgamento” dos demais participantes do reality show: “Isso é muito grave. Isso machuca muito. Isso mata pessoas no Brasil inteiro. Isso destrói a fé e aniquila pessoas. Isso é muito sério. Isso machuca a gente”, disse ele, que ficou emocionado.

