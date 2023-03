BBB 23: Festa de Bruna Griphao ganha as redes sociais e este foi o maior destaque

Festa do Líder do BBB 23 é marcada por amizade entre Bruna Griphao e Larissa (Reprodução/Globo)

A festa de Bruna Griphao no “BBB 23″ foi um dos assuntos mais comentados pelos fãs do reality show. Em sua segunda liderança, desta vez sozinha, ela dançou, cantou e movimentou a madrugada dentro e fora da casa.

No Twitter, os internautas destacaram que o evento serviu para mostrar que a aliança entre a atriz e Larissa segue firme e forte dentro do programa. Ao compartilhar a hashtag “A magia acontece no BBB”, um fã disse que era “lindo ver a amizade” delas, chamadas de BruLari.

Em outro comentário, um anônimo destacou a parceria, proteção e lealdade entre as duas dentro do “BBB 23″ e disse que a festa estava “maravilhosa”. Um terceiro foi na mesma linha de pensamento e relatou que a Festa do Líder estava “linda para celebrar a amizade” e disse ainda que “BruLari vive” no confinamento.

Saudade de uma palhaçadinha né?! A festa está demais

Voltando a usar a hashtag “A magia acontece no BBB”, no Twitter, um telespectador aplaudiu a alegria das sisters e disse que o melhor momento da festa foi ver Bruna Griphao e Larissa dançando e chamou as amigas de “perfeitas”.

Festa TOP DEMAIS 👏🏾👏🏾 Todos no modo harlem shake no After dos cria hoje hein #AMagiaAconteceNoBBB — Luana Dantas (@LuanaDantas_20) March 2, 2023

MC Guimê não esquece do jogo por um minuto

Durante a festa, que ocorreu nesta quarta-feira (01), MC Guimê seguiu comentando sobre o jogo e falou qual atitude de Cara de Sapato lhe incomoda dentro do “BBB 23″.

“Única atitude que ferrou minha relação com ele [Cara de Sapato]. Ele comprou uma briga que não era dele. Quando ele fecha com cowboy e Key, assume suas consequências”, começou o funkeiro, que conversava com Sarah Aline.

Ainda na festa, MC Guimê alertou sobre o jogo do ex-casal, que foi separado por causa do Paredão: “O Cowboy e a Key me desmereceram, me trataram mal, e sei o que senti. Eles jogam e eu jogo. Quer bater de frente? Bato de frente também, não vou arregar”, afirmou o cantor.

