BBB 23: Esta foi a resposta dada por Gustavo Cowboy sobre Onlyfans com Key Alves

Gustavo Cowboy foi o sexto eliminado do “BBB 23″, mas mesmo com a saída de Fred Nicácio em seguida, o brother precisou responder se ele aceitaria entrar para Onlyfans, pergunta que segue sendo questionada desde que ele se envolveu com Key Alves.

Durante o “BBB - A Eliminação”, Bruno De Luca resolveu tirar tudo a limpo e questionou o ex-participante do “Big Brother Brasil”: “A gente ouviu falar lá na casa, vou ter que perguntar. A Key falou que ia fazer um site adulto com vocês dois…”, disse o apresentador.

Key Alves chora muito ao ver Gustavo arrumando as malas no BBB 23 (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Ex galã da Globo de 52 anos entra para o OnlyFans; saiba quem

Mas, segundo Gustavo, a possibilidade disso acontecer é baixa. Durante a atração, exibida pelo Multishow, ele garantiu que tudo vai “ficar na brincadeira” e que jamais entraria para a plataforma de conteúdo adulto.

Gloria Groove comanda festa no reality show

Nesta sexta-feira (03), Gloria Groove volta ao “BBB 23″ para agitar mais uma festa temática na casa. Com o tema gala, a drag queen vai colocar os participantes para dançar com looks luxuosos, que estarão nos tons de dourado e preto.

Além do show, a festa do “BBB 23″ terá um botão dourado no meio do gramado, que poderá surpreender os brothers e sisters toda vez que acender, já que ao apertar uma experiência começa. Vai desde uma rodada de espumante até bolas caindo do teto.

No "BBB 22", Tadeu Schmidt levou Pedro Sampaio e Gloria Groove ao estúdio (Reprodução/Globo)

O cenário contará ainda com um carrossel com balanços e dois sets, sendo um com uma câmera slow motion com cortina de luzes e, no outro, um espaço espelhado em que eles poderão brincar com os ângulos para tirar fotos.

Como ninguém é de ferro, vai ter comida durante toda a festa. O cardápio inclui pratos como tomate cereja amarelo com queijo de cabra, amêndoas laminadas e mel e microtortas de páprica recheadas de ovos de codorna e ovas de salmão.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Festa de Bruna Griphao ganha as redes sociais e este foi o maior destaque