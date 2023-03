Anitta expõe situação com gravadora: “tem como ficar pior?”

Ela não tem medo de se queimar: a cantora Anitta deixou bem clara a situação de sua carreira no momento atual, em uma conversa aberta com fãs pelo Twitter, na noite desta quarta-feira (1).

Se antes poderia haver alguma dúvida que a Poderosa estaria insatisfeita com os rumos que têm trilhado, agora ela deixou claro para todos.

“Meu sonho é a Anitta sair da Warner, ir pra uma gravadora que valorize ela e de quebra a primeira música que ela lançar pegue o top10 do global”, escreveu um seguidor.

A cantora não perdeu a oportunidade de expor sua insatisfação e logo respondeu: “somos 2″.

Um outro fã fez uma sugestão. “Eita nem vale a pena gravar esses clipes com artistas foda se a gravadora deitar tudo a perder ….. quebra o contrato paga o que tem a pagar e arranja uma que valorize, amor”, disse.

Contudo, Anitta deixou claro que não é tão simples assim.

“Meu amor, se tivesse uma multa pra pagar eu já tinha leiloado meus órgãos por mais caro que fosse pra sair fora. Mas, infelizmente, não tem. Quando a gente é novo e ainda não sabe muito, tem que prestar muita atenção nas coisas que assina...se não pode passar uma vida inteira pagando pelo erro”, disse a cantora.

Uma fã se preocupou que esse assunto estivesse sendo discutido de forma tão aberta, em público e perguntou: “você dizendo isso aqui (público) não pode piorar as coisas para você lá?”, questionou.

“E tem como ficar pior?”, riu Anitta.

Um fã veio com outra sugestão. “Mas mulher, lança uns clipes seus, da sua cabeça… Solta o remix de ‘Practice’ no Spotify e a gente faz hitar só de raiva”, disse.

A cantora mais uma vez, pacientemente, contou aos seus seguidores as questões por trás disso. “Amore, sei que vocês querem o remix, eu também... Quando vi que vocês gostaram mandei imediatamente pra eles e pedi pra lançar já tem bastante tempo. Mas as coisas só podem ser lançadas com autorização deles. Para estar no Spotify eles precisam autorizar e enviar”, detalhou.

Foi quando outro fã resolveu abrir um mutirão para “libertar” a cantora das garras da gravadora. “Anitta, saia, vamos fazer mutirão, mas você vai ser ‘free Anitta’”, escreveu.

A cantora percebeu o problema e disse de forma bem direta: “faz isso não”.

Desconsolados, os fãs seguiram questionando. “Então o que resta é aceitar esse descaso com os seus lançamentos e seguir o baile?”, perguntou um.

“Sim. Como vamos fazendo todos esses anos”, ironizou Anitta.

Vale lembrar que Anitta assinou um contrato como artista internacional com a Warner Records, dos Estados Unidos, para cuidar de toda sua carreira musical fora do Brasil.

