Andressa Urach nega ter voltado à prostituição, mas confessou que ex-marido foi seu cliente

A ex-modelo Andressa Urach negou em entrevista ao programa Superpop que tenha voltado a se prostituir, como afirmou seu ex-marido Thiago Lopes, com quem foi casada por dois anos e se separou após um surto que a levou a ficar internada em hospital no Rio Grande do Sul.

“Não estou fazendo, quando eu voltar, e se eu voltar, eu mesmo vou postar”, disse Andressa à apresentadora Luciana Gimenez. Durante a conversa, ela explicou à apresentadora que quando saiu da igreja estava muito magoada e resolveu chutar o balde. “Uma amiga nos apresentou e ele ficou comigo. Quem é ele se ele me conheceu pagando para ficar comigo?”, disse. “Agora estou só no OnlyFans”, disse.

Andressa lembrou que quando estava grávida, o marido a abandonou e ela tinha voltado a fazer programa para sobreviver, mas o marido foi buscá-la na boate e eles reataram o relacionamento.

Durante a entrevista, ela confirmou que perdeu a guarda do filho e que o ex-marido conseguiu uma medida protetiva que a impede de se aproximar dele e o filho, Leon, mas que está brigando na Justiça para retomar o direito de criar o filho.

Surto místico

No final do ano passado, a modelo teve um surto psicótico “místico” e teve que ser internada em hospital psiquiátrico. Segundo o ex-marido, ela teria tentado sacrificar o filho, Leon, durante um momento de delírio.

“Foi um episódio bem assustador. Chegou a colocar a vida do Leon, a minha e a da minha mãe em risco. Durante o surto, ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac. Que o sangue e o sacrifício no altar. Não teve outra opção, eu tive que chamar o SAMU e a polícia para solucionar essa solução”, alegou Thiago na época da internação.

Na época, ele também afirmou que pediria o divórcio e a guarda do filho. Com o borderline já era difícil, agora fica inviável o relacionamento social e até o casamento, por isso, eu estou entrando com o pedido de divórcio e a guarda do Leon”, afirmou o ex-marido.