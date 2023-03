‘The Mandalorian’: um ex-aliado retorna na estreia da terceira temporada da série

A estreia da terceira temporada de The Mandalorian encontrou Mando e Grogu se reunindo com um velho amigo.

O pai espacial favorito de todos e seu pequeno filho verde sensível à Força estão de volta, com The Mandalorian retornando para sua terceira temporada no Disney+. O final da segunda temporada foi ao ar em dezembro de 2020 - mas Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu fizeram uma aparição surpresa em O Livro de Boba Fett, reunindo-se depois que Grogu abandonou seu treinamento Jedi para passar mais tempo com seus pops de capacete. Agora, os dois estão oficialmente juntos novamente, e o episódio de estreia os colocou em uma nova missão.

Os criadores do programa, Jon Favreau e Dave Filoni, já haviam sugerido que grande parte da terceira temporada se concentraria em Mandalore, o lendário planeta que foi destruído pelo Império, e essa trajetória estava com força total na estreia.

Depois de conferenciar com o enigmático Armorer (Emily Swallow), Din prometeu retornar ao seu mundo natal, esperando que se ele se banhasse nas águas vivas de Mandalore, ele seria perdoado por seus pecados passados - com as vezes em que tirou o capacete, violando o credo Mandaloriano.

Há apenas um problema: Mandalore é um lugar perigoso com uma atmosfera potencialmente tóxica e ninguém tem certeza se é seguro visitá-lo. Então, Din decide recrutar um velho amigo para ajudá-lo - alguém que não precisa se preocupar em respirar.

Vamos voltar para Nevarro! Din e Grogu retornaram ao planeta que ajudaram a salvar, onde Greef Karga, de Carl Weathers, agora governa como magistrado. Eles queriam sua ajuda para reconstruir o IG-11, o peculiar assassino-droide que virou protetor (dublado por Taika Waititi). IG-11 se sacrificou na primeira temporada, ajudando a proteger a cidade e na fuga de Grogu. Suas partes restantes foram usadas para construir uma estátua em Nevarro, e Din usa essas partes para tentar trazer de volta o único droide em quem ele já confiou.

Ainda assim, o IG-11 permanece danificado e, quando Din o reviveu, o andróide voltou à sua programação original como um implacável caçador de recompensas desesperado para capturar Grogu.

O episódio termina com Din e Grogu partindo para Mandalore (sem um Bo-Katan taciturno), enquanto também tenta rastrear o chip correto. Resta saber se eles terão sucesso, mas de qualquer forma, é um retorno surpreendente para um personagem que há muito se pensava estar morto.

A terceira temporada de The Mandalorian está disponível na Disney+.