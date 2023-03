Shakira revelou o importante papel de Sasha, seu filho, na produção de “Monotonía”

Esta não é a primeira vez que se fala do papel que os filhos de Shakira na produção de seus videoclipes, assim como nas canções que a colombiana estreia. Em sua mais recente entrevista ao programa En Punto, na última segunda-feira (27/02), a cantora contou detalhes de como Milan insistiu para que ela gravasse com o Bizarrap, e revelou que Sasha, seu filho mais novo, também participou, mas desta vez com a música “Monotonía”.

Este video es importantísimo. Esa dependencia emocional de la habla Shakira la podíamos intuir de sus canciones, observar ciertos “patrones” en ella pero que sea capaz de reconocerla y articularla es clave para su proceso ❤️🥹 La quiero abrazar. pic.twitter.com/ZBHINnphIO — _kay 🐺#️⃣5️⃣3️⃣ (@28_Monster_28) February 28, 2023

Durante a entrevista, Shakira destacou as qualidades de seus filhos como parte fundamental de sua visão como artista, contando que começaram a participar ativamente de sua carreira musical. Inicialmente, a artista contou como foi a colaboração de Milan e Sasha na música “Te Felicito” “Sasha, o caçula, teve a ideia do robô e Milan, do fogo verde”.

Mas no caso de Monotonía, as ideias surgiram todas do menor, já que foi ele quem fez o design gráfico da produção audiovisual. “Sasha fez o design gráfico de ‘Monotonía’ em seu iPad”, contou a cantora.

Gente diciendo Shakira no piensa en sus hijos al momento de hacer canciones al ex

Shakira: Milan le hablo a mi manager para que cantará con bizarrap, Sasha hizo el diseñó de Monotonía y la idea del fuego verde. Niños con el IQ de ella pic.twitter.com/XIfMCe3DA2 — Shakira en español 🎶 (@shakiracarla) February 28, 2023

Que continuou: “Eu não gostei do que os designers da Sony me enviaram e disse ao Sasha ‘o que você acha?’ E ele disse ‘não, mamãe. Eu faço isso com você'. E ele pegou e começou a fazer em seu iPad e enviou para mim e eu encaminhei para o pessoal da Sony”, confessou Shakira.

Shakira também confirmou como descobriu a infidelidade de Gerard Piqué

A colombiana confirmou durante a entrevista que percebeu que o pai de seus dois filhos era infiel e levou o amante para a casa da família em Barcelona, ao notar que Clara Chía havia comido um pote de geléia de morango enquanto ela estava fora do país a trabalho.

Shakira posteriormente fez referência a isso em um videoclipe de seu single “Te Felicito”, com uma cena da cabeça do cantor Rauw Alejandro, dentro de uma geladeira aberta.

A colombiana sabia que Gerard e seus filhos não gostavam de geleia de morango, por isso desconfiou que havia mais alguém em casa quando encontrou o pote quase vazio.

Leia mais: