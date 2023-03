Pokémon ganha nova série em stop motion pela Netflix

A franquia Pokémon está com novidade na área: a Netflix anunciou, na última segunda-feira (27), o lançamento de uma série exclusiva, feita em stop motion: “A Concierge Pokémon”.

A técnica foge do estilo realista (típico da Pixar, como em “Toy Story”) e também dos traços à mão (como em “O Rei Leão”), sendo celebrada e sempre lembrada por filmes como o clássico “A Fuga das Galinhas” e o recente “Pinóquio”, de Guillermo Del Toro.

A série de TV “A Concierge Pokémon” terá episódios inéditos, com novos personagens dentro do universo já conhecido dos simpáticos monstrinhos.

E não espere por Ash: o personagem realmente se aposentou, após protagonizar o universo durante 26 anos. Quem dará as cartas é uma nova personagem, chamada Haru.

Ela é uma garota ruiva que também é concierge que atende vários Pokémon e seus donos dentro do hotel em que trabalha, junto com o seu companheiro chamado Psyduck.

“A Netflix está ansiosa para encantar os fãs no Japão e em todo o mundo com Pokémon Concierge, uma experiência visual e narrativa totalmente nova com animação stop-motion inovadora ambientada no mundo Pokémon em estreita colaboração com a The Pokémon Company”, disse o vice-presidente de conteúdo da Netflix na Ásia, Minyoung Kim, em comunicado à imprensa.

“Também estamos empolgados em revelar esta nova série e fornecer aos fãs ainda mais coisas pelas quais esperar neste dia especial que celebra a popular franquia”, continuou.

Além da nova série de animação, a Netflix também já havia anunciado a produção de uma série com atores reais, em live-action, dentro do universo de Pokémon. Quem está liderando a criação é o roteirista Joe Henderson, coshowrunner da série “Lucifer”. Ainda não há previsão de estreia.

Assista ao teaser de “A Concierge Pokémon”:

