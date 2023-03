‘Peter Pan & Wendy’: Disney+ libera trailer oficial e desperta nostalgia causada pelo clássico

‘Peter Pan & Wendy’ contou com o trailer oficial publicado nesta terça-feira (28) e cenas derivadas do clássico de 1953 trazem o gostinho da infância dos que conheceram a Terra do Nunca lá atrás. A versão em live-action será lançada no Disney+ no dia 28 de abril de 2023, com a formação de elenco estabelecida.

A trama de ‘Peter Pan & Wendy’

Desta vez, além da divisão das telas, o protagonismo de Wendy passa a ser agregado ao nome do novo filme, ao lado de Peter Pan. Semelhante ao contexto geral do clássico, Wendy é uma jovem destemida que deixa sua casa de infância ao conhecer Peter Pan.

Acompanhada dos irmãos, que também são crianças, Wendy viaja para uma aventura com Peter Pan e Sininho à Terra do Nunca. Como no clássico, o grupo vai se deparar com diversos mistérios e aventuras pela frente, se deparando com muitos perigos e enfrentando o famoso vilão, Capitão Gancho.

Desafio de direção

De acordo com David Lowery à imprensa, diretor da nova trama, ele se propôs a fazer um filme que honrasse o texto original de JM Berrie e o clássico da Disney. O showrunner também ressaltou que, embora a obra seja infantil, foi o filme mais adulto que já fez.

“É, ironicamente, o filme mais adulto que já fiz. Eu entrei pensando que minha entrada neste filme foi que eu tenho um caso clássico de síndrome de Peter Pan. Eu não quero crescer. Quem fez? E eu pensei que era isso que iria me atrair, mas ao fazê-lo, ao escrevê-lo, e agora dirigi-lo e vê-lo ganhar vida, percebi que este é um filme sobre eu deixar isso de lado.” disse Lowery. “Se isso é bom ou ruim, ainda não processei, mas é o primeiro filme que fiz de uma perspectiva adulta, se é que isso faz algum sentido.”

Dando vida ao icônico vilão da trama, Jude Law (Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore) embarca na aventura infantojuvenil como o Capitão Gancho. Abaixo você confere o restante do elenco:

Yara Shahidi (Grown-ish) como Sininho, Ever Anderson (Viúva Negra) como Wendy, Alexander Molony como Peter Pan, Molly Parker (House of Cards) como a Sra. Darling e Alan Tudyk (Rogue One: Uma Aventura Star Wars) como Sr. Darling e Jim Gaffigan (“The Jim Gaffigan Show”) como o Sr. Smee.