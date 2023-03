Maré de azar: Lívia Andrade sofre com infestação de pulgas em casa

A apresentadora Lívia Andrade está passando por uma situação bem complicada: recentemente, ela descobriu que sua casa está com uma infestação de pulgas.

Através dos stories de sua conta oficial no Instagram, a integrante do “Domingão com Huck” contou aos seus seguidores sua atual situação nesta terça-feira (28).

“Se eu contar, as pessoas não acreditam. As pulgas me pegaram. Infestação de pulgas, nunca vi tantas. Fui carregada pelas pulgas. Para vocês terem ideia, quando tirei a meia, as pulgas pulavam, de tantas que tinham”, contou.

O problema com os parasitas é tão grande que Lívia precisou deixar sua própria casa e se hospedar em um hotel, até que a situação esteja sob controle.

“Até taquei fogo em mim ontem. Tive que ficar em um hotel, porque, se eu entrasse em qualquer lugar, ia infestar”, detalhou ela.

Não bastasse o problema em casa, a própria Lívia também sofreu mais um dano: ela acabou quebrando um dente, mas não sabe exatamente como isso aconteceu.

“Sorria, mesmo que você tenha quebrado o dente da frente. Bom é que a gente não está mais quebrando unha, está quebrando dente. Ou seja, está evoluindo. Eu vim direto para o dentista, porque o dente é a minha prioridade, depois a gente vê o cabelo”, disse a apresentadora, que já tinha informado que estava sem xampu para lavar o cabelo, pois a farmácia da cidade estava fechada.

