Fred revela quem venceria um Paredão entre ele e Key Alves no “Mais Você”

Eliminado do BBB 23, Fred Nicácio toma café no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Ana Maria Braga e Fred Nicácio, o sétimo eliminado do “BBB 23″, tomaram café juntos e, durante a conversa, a apresentadora do “Mais Você” precisou questionar o médico sobre as polêmicas envolvendo Key Alves, uma de suas adversárias no reality show.

“Lá dentro é tudo tão diferente. Nós temos uma boca e dois ouvidos, mas lá parece que temos umas três bocas”, disse o médico ao começar a falar sobre suas polêmicas com a veterana das manhãs da TV Globo.

Durante a conversa, Ana Maria falou sobre a saída do médico e questionou ele sobre os seus adversários, já que o famoso estava em seu segundo Paredão seguido, o primeiro foi contra Gustavo Cowboy, que foi o sexto eliminado do “BBBB 23″.

Fred Nicácio e Ana Maria Braga conversam sobre o "BBB 23" (Reprodução/Globo)

“Eu queria ter essa auto estima que as pessoas tinham de mim. Eu acho que todo mundo tem potencial para ganhar. Mas, como nós não sabemos da perspectiva do que acontece com as rivalidades que temos, como com o Cowboy e a Key. Se este Paredão fosse eu, Cezar Black e Key. Talvez, ela teria saído e não eu”.

Fora do “BBB 23″, Fred Nicácio também falou sobre o caso de intolerância religiosa envolvendo Gustavo, Key e Cristian contra o eliminado, discussão que virou polêmica e até bronca de Tadeu Schmidt.

“Me bateu uma tristeza muito grande, Ana. Nesta altura do campeonato sofrer intolerância religiosa é algo que dói. Eu queria saber se estivesse com um terço de nossa senhora, a Key falaria que eu estou fazendo algo de errado”, disse o brother, que ficou emocionado.

Fred Nicácio vai ao "Mais Você" e fala de intolerância religiosa com Ana Maria Braga (Reprodução/Globo)

No “Bate-Papo BBB”, Vivian Amorim questionou o médico: “Como você vê esse momento, Fred? Tiveram essa interpretação completamente equivocada, completamente preconceituosa”.

Aos prantos, Fred disse que as cenas não mostravam uma “interpretação equivocada”, mas um “julgamento” dos demais participantes do reality show: “Isso é muito grave. Isso machuca muito. Isso mata pessoas no Brasil inteiro. Isso destrói a fé e aniquila pessoas. Isso é muito sério. Isso machuca a gente”, disse ele, que ficou emocionado.

