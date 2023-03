Estrela de ‘Jogos Vorazes’, Jena Malone, revela ter sido assediada sexualmente durante gravações

Jena Malone, que foi uma das coadjuvantes de grande destaque na franquia de ‘Jogos Vorazes’, contou nesta terça-feira (28) ter sido assediada sexualmente no período em que gravava o segundo filme da adaptação de Suzanne Collins. A artista compartilhou o desabafo em seu Instagram.

A famosa interpretou a icônica tributa Johanna Mason, uma personagem que surgiu no segundo filme, ‘Jogos Vorazes: Em Chamas’ (2013) e, desde então, fez até o quarto e último longa da franquia, ‘Jogos Vorazes: A Esperança: O Final’ (2015).

A foto publicada por Malone é de 2014, em um campo no interior da França. Na legenda da imagem, a atriz compartilhou uma reflexão sobre o duro período durante as filmagens.

A artista revelou ter sido abusada sexualmente por alguém do set. Desde então, tentou equilibrar a gratidão que sentiu por fazer parte do projeto com o trauma de sofrer uma agressão sexual.

Embora não tenha dado detalhes do ocorrido, Malone finalizou o texto apoiando todas as vítimas de violência sexual, oferecendo um espaço para escutar as pessoas.

Leia o desabafo na íntegra

“Esta foto foi tirada logo depois do final das gravações de ‘Jogos Vorazes: A Esperança: O Final’ e tive que me despedir de todos no set. Estávamos filmando em uma bela propriedade no interior da França e pedi ao motorista que me deixasse neste campo para que eu pudesse chorar e capturar este momento”, iniciou o texto, compartilhando a imagem.

“Mesmo que esse tempo em Paris tenha sido extremamente difícil para mim, estava passando por um rompimento ruim e também fui agredida sexualmente por alguém com quem trabalhei. Estava muito grata por este projeto, pelas pessoas de quem me tornei próxima e pelo incrível papel que interpretei”, continuou.

“Uma mistura turbulenta de emoções que só agora estou aprendendo a classificar. Eu gostaria que não estivesse ligado a um evento tão traumático para mim, mas essa é a verdadeira selvageria da vida, eu acho. Como manter o caos com a beleza. Trabalhei muito para curar e aprender, por meio da justiça restaurativa, como fazer as pazes com a pessoa que me violou e fazer as pazes comigo mesma.”

Tem sido difícil falar sobre ‘Jogos Vorazes’ e Johanna Mason sem sentir a nitidez deste momento, mas estou pronta para passar por isso e recuperar a alegria e a realização que senti. Muito amor para vocês, sobreviventes. O processo é tão lento e não linear. Quero dizer que estou aqui para quem precisa conversar, desabafar ou abrir espaços não comunicados dentro de si. Por favor, envie-me uma mensagem privada se precisar de um espaço seguro para ser ouvido”, finalizou.