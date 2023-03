Eliminação ‘BBB 23’: Fred Nicácio é o sétimo participante a deixar o reality com 62,94% dos votos (Reprodução/TV Globo)

A sétima eliminação do ‘BBB 23′ ocorreu nesta terça-feira (28) e Fred Nicácio acabou deixando o reality com 62,94 % dos votos. Após o discurso de Tadeu Schmidt, o jogo dos brothers foi mais uma vez colocado em pauta e, então, o anúncio do eliminado foi feito.

Dentre os brothers na berlinda estavam Cara de Sapato, Cezar Black e Fred Nicácio.

Com 62,94% dos votos, Fred Nicácio é o 7º eliminado do #BBB23. Cara de Sapato recebeu 36,23% dos votos e Cezar obteve 0,83% #RedeBBB #EliminacaoBBB pic.twitter.com/ES5oiikFA5 — Big Brother Brasil (@bbb) March 1, 2023

Veja a porcentagem de cada um na eliminação desta semana:

Cara de Sapato: 36,26%

Cezar Black: 0,83%

Fred Nicácio: 62,94 %

Após Gustavo ser eliminado no sexto paredão, o “Big Fone” tocou e Sarah Aline atendeu, recebendo imunidade e a oportunidade de colocar alguém no paredão. Com o poder de indicação em mãos, votou em Cara de Sapato mais uma vez.

Leia mais:

Entenda como ocorreu o restante da formação do Paredão

Depois de ganhar a Prova do Anjo, MC Guimê teve a oportunidade de emparedar alguém como Castigo do Anjo e colocou Key Alves na berlinda.

“Vou falar rapidamente para não ficar prolongando. O Brasil tá vendo, e aqui na casa a gente sabe o que está acontecendo entre nós. Eu acredito que, quando alguém vota em mim, essa pessoa me dá o direito de votar nela de novo. Faz parte do game”, disse Guimê.

Com o título de líder da semana ao ganhar a prova, Bruna Griphao indicou Fred Nicácio ao paredão. “Acho chato repetir as pessoas, mas não consigo ser incoerente com o que estou sentindo. Não tenho como mandar outra pessoa que não seja o Fredão”, justificou a sister.

Aline Wirley e Cezar Black levaram sete votos cada um da casa, tendo sido desempatado por Griphao. Key Alves ganhou a prova de bate-volta, restando no paredão: Cara de Sapato, Fred Nicácio e Cezar Black.