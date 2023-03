Briga entre Jojo Todynho e ex-marido ganha capítulo pesado: “Ferrou minha vida”

A briga de Jojo Todynho e Lucas Souza, que foram casados por nove meses, ganhou um novo capítulo. Desta vez, a cantora teria sido xingada pelo ex-militar por mensagens de texto.

Segundo o Notícias da TV, Lucas teria chamado a famosa de “vagabunda de quinta” e pediu inúmeras vezes uma segunda chance, mas nada aconteceu. A vencedora do reality show “A Fazenda 12″ teria bloqueado o influenciador digital, mas ele foi desbloqueado e retomou com as mensagens, em 29 de novembro do ano passado.

Nesta troca de mensagens, Jojo Todynho teria afirmado que o ex-marido levou um ferro de passar roupas que estava em sua mala e pediu para que fosse devolvido.

Na época, Lucas Souza disse que enviaria para ela por meio de um carro de aplicativo e pediu mais uma conversa, que foi negada e gerou um momento de tensão, fazendo o militar estourar: “Tomara que você ache uma pessoa que faça o mesmo mal que você fez para mim. Não passa de uma vagabunda de quinta”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Fora da casa, Fred Nicácio defende a enfermagem e explica fala polêmica

Ainda segundo o Notícias da TV, Jojo Todynho ligou para o ex-marido e os dois brigaram mais uma vez: “Não vou aturar você ficar me xingando, caluniando, difamando. Vai ter que provar na Justiça que eu te chifrei, que eu sou vagabunda. Não te faltei com respeito. Isso tudo porque eu não quero voltar nem conversar?”, disse a famosa.

Já Lucas disse que a cantora acabou com sua vida e voltar a xingar: “Você já me ferrou o suficiente, sua vagabunda. É pra isso que você me trouxe pro Rio de Janeiro”, disse ele. Por fim, Jojo afirmou que o casamento acabou: “Aceita que você me perdeu pelas suas atitudes. Eu vou mostrar pra você quem é vagabunda”.

Vale destacar que antes da decisão do divórcio, Jojo Todynho e Lucas Souza tiveram um breve retorno, mas depois de um tempo o militar deixou a mansão da famosa, que fica no Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho faz piada ao comentar sobre fantasia usada pelo ex-marido