BBB 23: Fora da casa, Fred Nicácio defende a enfermagem e explica fala polêmica

Ao sair do “BBB 23″, Fred Nicácio precisou explicar uma de suas falas mais polêmicas dentro da casa, que envolveu Domitila Barros e Cezar, logo nas primeiras semanas do reality show.

Em conversa com Vivian Amorim e Patrícia Ramos, no “Bate-papo BBB”, as apresentadoras repercutiram uma conversa sobre as profissões e Vivian disse: “Um episódio que marcou muito aqui fora foi a sua conversa sobre a enfermeira. Esse assunto reverberou muito”, antes de mostrar o vídeo.

Em seguida, a ex–BBB lembrou que Cezar e Fred Nicácio conversaram e esclareceram o assunto, mas pergunta se o médico tinha noção do quanto o amigo de confinamento ficou abalado e o eliminado disse que não.

“Eu estava falando sobre uma pessoa racista, e não sobre uma enfermeira. Porque não era o fato dela ser enfermeira que fez com que ela falasse aquilo pra mim. Foi pelo fato dela ser racista”, explicou o médico.

Além deste fato, Fred Nicácio chorou ao ver cenas e comentar sobre o caso de intolerância religiosa envolvendo Gustavo, Key e Cristian contra ele. No “Bate-Papo BBB”, Vivian questionou o médico: “Como você vê esse momento, Fred? Tiveram essa interpretação completamente equivocada, completamente preconceituosa”.

Fred Nicácio fala sobre intolerância religiosa dentro do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Aos prantos, Fred disse que as cenas não mostravam uma “interpretação equivocada”, mas um “julgamento” dos demais participantes do reality show: “Isso é muito grave. Isso machuca muito. Isso mata pessoas no Brasil inteiro. Isso destrói a fé e aniquila pessoas. Isso é muito sério. Isso machuca a gente”, disse ele, que ficou emocionado.

Visto como um grande jogador, Fred Nicácio acabou deixando o reality com 62,94 % dos votos, em um Paredão que foi disputado principalmente com Cara de Sapato, que ficou com 36,26%. Já Cezar Black, que também foi ao Paredão, foi deixado de lado pelo público e ficou apenas com 0,83%.

