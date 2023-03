BBB 23: Descubra qual galã da Globo celebrou a vitória de Cara de Sapato

O resultado do sétimo Paredão do “BBB 23″ continua movimentando as redes sociais e, após o resultado desta terça-feira (28), Chay Suede celebrou a permanência de Cara de Sapato no reality show.

Em uma postagem no Story do Instagram, o galã de “Travessia” aparece em uma foto ao lado do lutador de MMA fazendo coraçãozinho com as mãos. Já em outra imagem, o artista mostra que é amigo íntimo do lutador e escreveu: “Bora Papatoooo!”.

Já dentro da casa do “BBB 23″, Cara de Sapato foi até o Quarto Deserto para celebrar a conquista e mandou um recado para Fred Nicácio: “Fredão, desculpa, tá? Receba todo o meu carinho e amor, irmão! Você representa muito. Espero que você escute o que eu estou dizendo, tá bom? Sucesso, brilhe muito!”.

Chay Suede posta foto para festejar vitória de Cara de Sapato no 7º Paredão (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: BBB 23:Eliminado, Fred Nicácio chora ao falar de intolerância religiosa: “Isso mata”

Visto como um grande jogador, Fred Nicácio acabou deixando o reality com 62,94 % dos votos, que foi disputada principalmente com o lutador de MMA, que ficou com 36,26%. Já Cezar Black, que também foi ao Paredão, foi deixado de lado pelo público e ficou apenas com 0,83%.

Como tudo aconteceu

Depois de ganhar a Prova do Anjo, MC Guimê teve a oportunidade de emparedar alguém como Castigo do Anjo e colocou Key Alves na berlinda.

“Vou falar rapidamente para não ficar prolongando. O Brasil tá vendo, e aqui na casa a gente sabe o que está acontecendo entre nós. Eu acredito que, quando alguém vota em mim, essa pessoa me dá o direito de votar nela de novo. Faz parte do game”, disse Guimê.

Com o título de líder da semana ao ganhar a prova, Bruna Griphao indicou Fred Nicácio ao paredão. “Acho chato repetir as pessoas, mas não consigo ser incoerente com o que estou sentindo. Não tenho como mandar outra pessoa que não seja o Fredão”, justificou a sister.

Aline Wirley e Cezar Black levaram sete votos cada um da casa, tendo sido desempatado por Griphao. Key Alves ganhou a prova de bate-volta, restando no paredão: Cara de Sapato, Fred Nicácio e Cezar Black.

LEIA TAMBÉM: Eliminação ‘BBB 23′: Fred Nicácio é o sétimo participante a deixar o reality com 62,94% dos votos