Atriz de ‘Friends’ abriu o jogo e contou se o príncipe Harry usou drogas na casa dela

O livro de memórias do príncipe Harry, Spare, que tinha como intuito principal denunciar as polêmicas sobre a família real e seu racismo latente na monarquia, também faz diversas revelações sobre a vida do duque de Sussex durante seus anos de juventude, incluindo mesmo a noite em que perdeu a virgindade.

Uma das curiosidades sobre a vida do príncipe foi o seu encontro com a atriz Courteney Cox, a eterna Monica Geller da série Friends. Harry revelou em seu livro a atração que ele sentiu pela atriz, com o qual coincidiu de encontrar várias vezes, até mesmo chegando a dormir na casa dela.

“Como fã de que sou de Friends, a ideia de ficar para dormir na casa de Monica era muito atraente. Mas era muito confuso, afinal, ela era Monica e eu me sentia como um Chandler”, diz ele sobre a identificação dele com o personagem interpretado por Matthew Perry, par romântico da personagem de Cox.

“Eu me perguntei se seria capaz de iniciar uma conversa com ela. Havia tequila suficiente na Califórnia para me encorajar o suficiente“, revelou o príncipe. Ainda segundo o livro, no meio daquela festa, Harry e alguns amigos foram à cozinha de Courtey para comer algo para abaixar a embriaguez.

De acordo com sua história, quando ele abriu a geladeira, encontrou uma bandeja de cogumelos alucinogênicos e não hesitou em ingerir tantos quanto seu corpo pediu. “Meus amigos e eu pegamos muitos, todos nós os colocamos em nossas bocas e descemos com tequila”, disse Harry em um parágrafo de Spare.

Ele revelou que acabou vendo uma cabeça humana no cubo de lixo como resultado do delírio. Levando em conta o impacto que essa história causou, é compreensível que Courteney já tenha quebrado seu silêncio sobre o que aconteceu.

A artista se limitou a desconectar o assunto, alegando que não sabia da presença daqueles cogumelos em sua casa.

“Não posso dizer que havia cogumelos. Definitivamente, eu não fui quem deu para eles ... Harry é um bom garoto”, ela brincou em entrevista com a revista Variety. A atriz de Friends diz que ainda não teve oportunidade de ler Spare, mas agora sabendo dessa história, ela está curiosa em saber exatamente o que aconteceu.