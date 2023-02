Artistas boicotam coroação do rei Charles, incluindo Adele e as Spice Girls; saiba quem mais

Faltam apenas 3 meses para a coroação do rei Charles III e, aparentemente, o o monarca está ocupado tentando reservar algum talento de última hora para se apresentar em sua grande festa. E porque dizemos isso? Segundo os sites britânicos, o palácio supostamente estendeu já procurou diversos talentos da lista do Reino Unido, e quase todo mundo recusou se apresentar no concerto da celebração.

O jornal The Mirror relatou que os organizadores da coroação pensaram que o show no Castelo de Windsor seria uma “venda muito fácil”, mas foram “recebidos por várias rejeições” dos talentos que procuraram. Isso inclui: Sir Elton John, as Spice Girls, Harry Styles, Ed Sheeran, Adele e Robbie Williams - todos os quais supostamente disseram não devido a suas “agendas lotadas”.

Vamos ficar acompanhando por aqui, sobre quem o palácio acabará contratando para o show, mas por enquanto, a coroação segue sem atrações especiais confirmadas.

Ah, e como já dissemos por aqui também, outras pessoas que provavelmente não marcarão presença no evento, seria Meghan Markle e o príncipe Harry. Dizem que o casal real foi convidado para o grande dia do rei Charles em meio à tensão contínua com a família real e, de acordo com o The Mirror, eles aparecerão sob uma condição: que as vibrações da coroação não sejam “tóxicas”.

“Harry foi muito claro e sua posição não vacilou - ele não virá se sentir que a atmosfera será tão tóxica quanto durante o Jubileu de Platina da Rainha e o funeral”, disse uma fonte interna ao jornal britânico. “Ele disse que quer se reconciliar com sua família e é a decisão deles, mas até agora nada mudou”.

