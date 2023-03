“A culpa é da vítima”, afirma Patrícia Poeta sobre caso no “Encontro”

Fala de Patrícia Poeta é criticada pelos fãs do Encontro (Reprodução/Globo)

Patrícia Poeta começou o “Encontro” desta quarta-feira (01) levando ao ar os casos mais polêmicos no primeiro bloco do programa e, ao vivo, após assistir um depoimento de uma vítima de um homem que filmou suas partes íntimas, ela soltou “a culpa é da vítima”.

Em seguida, a apresentadora disse: “A culpa é da vítima. O mundo está virado de cabeça para baixo. Quem bom que esta vítima foi lá e insistiu e registrou um boletim de ocorrência e gravou um vídeo para nós”.

Homem filmava partes íntimas de mulheres no DF. #Encontro pic.twitter.com/RwyaKREnxR — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 1, 2023

No depoimento, que foi gravado, a mulher contou que estava dentro de um supermercado no Distrito Federal, quando percebeu que estava sendo filmada. Segundo ela, os funcionários do local também perceberam a movimentação.

LEIA TAMBÉM: Briga entre Jojo Todynho e ex-marido ganha capítulo pesado: “Ferrou minha vida”

Juliana Alves, que também estava no “Encontro”, comentou sobre o fato e contou que quando era criança e algo parecido acontecia e ela questionava ouvia a seguinte resposta: “Isso é brincadeira. Coisa de menino”. Para a atriz e ex-BBB este tipo de comportamento tem que acabar o mais rápido possível.

Como pode uma emissora do calibre da globo com 2 programas PÉSSIMOS de manhã? O #Encontro e #MaisVocê estão terríveis. — João Pedro B. Negreiros (@joaopedrosbn) March 1, 2023

Nas redes sociais, a pauta deixou muitos telespectadores revoltados: “Gente esse programa não era para ser entretenimento? Ele tá pesado.... a gente liga a TV e a Patrícia com cara de Dayana dando só notícia ruim ... affff... deixa para o Cidade Alerta, Jornal Nacional e Jornal Hoje. Você era para ser alegria”.

Outro anônimo usou o Twitter para falar que a apresentadora estava uma mistura de Datena, do Brasil Urgente, e do Rodrigo Faro, apresentador da Record TV. Já uma terceira pessoa disse que “Patrícia Poeta devia apresentar o Linha Direta, porque ela transformou no programa Encontro só fala em crimes. Parece que ela gosta da desgraça alheia”.

LEIA TAMBÉM: Amor Perfeito: Romance entre veteranos será exibido na novela de época