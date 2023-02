Shakira dá 1ª entrevista após separação: “Tenho sido emocionalmente dependente dos homens”

As canções de Shakira são hinos de amor e desgosto há quase 30 anos para os seguidores que a acompanham. Desde Anthology and I am here, até as mais atuais assim como Te Felicito, Monotonía e a colaboração que gravou com Bizarrap, com a qual culminou um primeiro lote de canções dedicadas ao final de sua história de amor com Gerard Piqué, com quem esteve por 12 anos.

A colombiana se separou do ex-jogador em 2022 e expôs dor, frustração e fúria como nunca antes e, aos poucos, o aprendizado que esse término lhe deixou.

Em entrevista que concedeu ao jornalista Enrique Acevedo, na noite de segunda-feira (27/02), a intérprete de Waka, Waka afirmou que sempre foi muito honesta em suas canções e confessou que sempre foi “dependente emocionalmente dos homens“.

Na conversa, Shakira falou sobre a polêmica que gerou a canção BZRP Music Sessions #53, que ela gravou com o produtor argentino Bizarrap, no qual além de dedicar a letra ao ex, ela também enviou diversas indiretas para Clara Chía, o que gerou um debate entre as mulheres sobre aquele que disse estar no centro.

“ Percebi que as mulheres estão em um momento chave para a sociedade. Num ponto em que o apoio que podemos receber umas das outras é altamente relevante, é extremamente importante. Como disse Madeleine Albright, em uma frase que adoro e que diz que ‘ Há um lugar no inferno reservado para aquelas mulheres que não apoiam as outras ’, e eu concordo plenamente”, disse Shakira.

Na conversa, a colombiana disse que o rompimento com o ex-jogador de futebol permitiu que ela acabasse com ideias e “sonhos” que ela acreditava existir: “Acho que também comprei aquela história de que mulher precisa de um homem para se completar e que de uma família… Bom, eu também tinha aquele sonho de ter uma família, em que os filhos tivessem um pai e uma mãe debaixo do mesmo teto”.

E continuou: “Nem todos os sonhos da vida se realizam, mas a vida dá um jeito de te compensar de alguma forma e acho que tem feito isso comigo, com essas duas crianças maravilhosas, que me enchem de amor todos os dias” , disse Shakira, enfatizando que seus filhos são sua principal prioridade, após a tempestade na mídia que começou com o fim de seu relacionamento de 12 anos com Piqué.

Shakira confessa que tem estado “apaixonada pelo amor”

“Também descobri essa fábula de que uma mulher definitivamente precisa de um homem, que sempre fui muito dependente emocionalmente dos homens, devo confessar. Já me apaixonei pelo amor e acho que de alguma forma consegui entender esse ‘desenho animado’ de outra perspectiva e sinto que hoje me basto para mim”.