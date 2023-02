Selena Gomez diz ter grande arrependimento em sua vida: ‘senti vergonha das decisões’

A cantora e atriz Selena Gomez disse que se sente envergonhada da forma como encerrou seu relacionamento com os colegas de elenco da série de TV “Os Feiticeiros de Waverly Place”.

“Senti vergonha das decisões que tomei”, confessou ela, em entrevista ao podcast dedicado aos fãs da série, Wizards of Waverly Pod.

“Eu não queria que vocês me vissem no estado em que eu estava porque: A. Vocês teriam me contado a verdade que me aterroriza e B: Eu não queria decepcioná-los”, detalhou Selena.

Os atores Jennifer Stone e David DeLuise, que interpretaram Harper e Jerry na série, são os apresentadores do podcast e ficaram emocionados com a declaração.

“Isso é muito fofo e obrigado por dizer isso. Nós obviamente... sinto sua falta e estou feliz que você esteja bem agora”, disse David.

Após o fim da série “Os Feiticeiros de Waverly Place”, do Disney Channel, Selena se dedicou à carreira de cantora, o que acabou afastando-a dos antigos colegas.

Além disso, ela passou por diversos problemas sociais e psicológicos, como deixou claro ao longo dos últimos anos, além da doença de Lupus.

Selena lançou um documentário chamado “Selena Gomez: Eu e a Minha Mente” no ano passado, pela Apple TV Plus, detalhando todo seu processo de recuperação.

“Eu também agradeço a você por dizer isso”, disse Jennifer. “Para ser totalmente franca, como você sabe, houve momentos em que eu pensei … ‘Deixamos de ser amigos porque eu não disse a ela o que ela queria ouvir’, você sabe o que quero dizer… Então eu aprecio você estar aqui”, continuou.

Leia também: Katy Perry desaba em lágrimas durante reality show nos EUA; entenda