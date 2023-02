‘Pânico 6’: Máscara caída de Ghostface instiga fãs a lançar suas opções de assassinos e web brinca com post

‘Pânico 6′ chega às telonas em breve, com data marcada para o dia 9 de março deste ano no Brasil. Com o sexto volume da franquia se aproximando, as teorias sobre os possíveis assassinos mascarados só aumentas. Contudo, a única certeza existente está na morte de muitos personagens.

Nesta segunda-feira (27), foi publicada nas redes um frame da máscara do Ghostface caída no chão. No perfil oficial de ‘Pânico’, foi deixada a legenda: “Quem derrubou isto?” Prontamente, os fãs e seguidores da página deram algumas ideias sobre quem poderia estar por trás nas novas ondas de mortes na trama.

“Eu acho que é ou da dona Jenna Ortega ou dona Hayden Panettiere”, comentou um internauta, inserindo os nomes das atrizes que interpretam Tara e Kirby, respectivamente.

“Alguém do passado. Alguém forte e alguém com uma narrativa que parece muito pessoal. Eu tenho minhas ideias, mas honestamente eu não sei! Mal posso esperar para assistir”, disse outro usuário da rede.

Diversos fãs brincaram com a postagem, dizendo ser os donos da máscara derrubada.

“Ah, era minha. Posso tê-lo de volta, por favor? Eu meio que preciso dela”, brincou um deles.

“Você me pegou... Posso tê-la de volta, por favor?”, disse outro.

“Eu derrubei. Pode me devolver, por favor?”, continuou um usuário da rede social.

Trailer de ‘Pânico 6′

Os atores confirmados para a sequência da Spyglass Media e Paramount Pictures são:

Melissa Barrera (“Sam”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy”), Mason Gooding (“Chad”), Jenna Ortega (“Tara”) e Dermot Mulroney. Além disso, novos atores vão estrelar na trama como Samara Weaving (Casamento sangrento), Tony Revolori (Homem Aranha: De Volta ao Lar e Sem Volta para Casa), Jack Champion (Avatar: Caminho da Água), Liana Liberato (A Casa de Praia), Devyn Nekoda (O Escritor Fantasma), Josh Segarra (Arqueiro) e Henry Czerny (Casamento Sangrento).

Assista ao trailer: