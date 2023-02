‘Pânico 6’: Courteney Cox revela como se direcionou ao criador da franquia antes de ingressar

‘Pânico 6′ se aproxima cada vez mais de revelar o novo assassino mascarado, com a data de estreia nos cinemas marcada para o dia 9 de março deste ano. Em conversa com a Variety publicada nesta terça-feira (28), Courteney Cox, intérprete da icônica jornalista Gale Weathers na franquia de terror desde o primeiro filme, revelou sua abordagem inicial ao falecido criador da trama slasher, Wes Craven, antes de integrar ao elenco.

A atriz já era conhecida por seu marcante papel na sitcom ‘Friends’ (1994), como Monica Geller. Contudo, a proposta de um novo papel para um filme de terror parecia ousada e tentadora.

“Essa é uma personagem muito divertida, especialmente no começo, quando ela era tão implacável. Eu era conhecida por ‘Friends’ e ‘Family Ties’, conhecida como a vizinha e doce. Eu tive que falar com Wes Craven e escrever uma carta para ele e dizer: ‘Eu sei que você não pensa em mim como essa pessoa, mas confie em mim, eu realmente posso ser uma v**** absoluta’”, contou a atriz.

“Foi exagerado da maneira perfeita. Você realmente se importa com os personagens porque eles são únicos, e você não ri deles, você ri com eles porque eles são inteligentes. Se eles eram burros, eles deveriam ser e são cativantes”, continuou.

A atriz será a única do elenco original de ‘Pânico’ a retornar com sua personagem. Em ‘Pânico 5′, além de Cox, Neve Campbell e David Arquette também fizeram parte do elenco. A dupla presente desde o primeiro filme deixou a sequência após o personagem de Arquette morrer e Campbell desistir de continuar, devido à oferta não ser compatível com seu peso trazido na trama.

Leia mais:

Gale morre em ‘Pânico 6′?

A página oficial de ‘Pânico 6′ compartilhou um registro recentemente que acabou levantando suspeitas. Será que a icônica jornalista Gale Weathers vai morrer na sexta sequência?

“A curiosidade mata a Gale”, diz a legenda da foto.

Pode ser que a produção esteja pregando uma peça nos fãs, mas ao mesmo tempo não se pode confiar. Parte da franquia desde o início, o xerife Dewey Riley (David Arquette) foi uma das vítimas fatais do assassino mascarado, mesmo com toda sua relevância na casa. Talvez ocorra o mesmo com Gale Weathers (Courteney Cox).

Na postagem do Instagram, diversos internautas manifestaram suas suspeitas e afirmaram ficar tristes caso a personagem, de fato, morra no sexto filme. A jornalista tem grande peso na franquia e conseguiu cativar a empatia e favoritismo da audiência por diversas vezes.