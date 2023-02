Mart’nália revela já ter namorado com uma chacrete: “mas qual delas?”

A cantora Mart’nália fez algumas revelações sobre sua vida amorosa recentemente. Uma delas, inclusive, envolve um namoro com uma das famosas dançarinas do programa “Cassino do Chacrinha”, veiculado na década de 1980.

“Eu namorei uma chacrete”, entregou a artista, em entrevista à atriz Fernanda Torres no podcast A Playlist da Minha Vida, do Deezer.

“Mas qual delas?”, questionou a apresentadora. A cantora, porém, se recusou a contar: “vai que ela ainda está viva...”, devolveu ela, receosa de expor a mulher.

“Ela tinha algum tema? Você namorou a Índia Potira, Mart’nália?”, continuou Fernanda, mas sem sucesso. “Ela tinha tema, mas não era essa não”, disse Mart’nália, firme na resolução de não entregar o ouro.

Ela ainda contou sobre uma queda que nunca foi adiante pela atriz Malu Mader. “Como tema de amor, você escolheu ‘Oceano’, de Djavan”, disse Fernanda, observando a escolha da cantora para uma dinâmica do podcast.

“Sim, essa música foi barba, cabelo e bigode. Esse solo do Paco de Lúcia (violonista espanhol)... E quando fui ver era tema da Malu Mader na novela (”Top model”). Ela com aquelas sobrancelhas... Malu com Djavan...”, relembrou Mart’nália, cheia de saudades.

Podcast

No podcast A Playlist da Minha Vida, a atriz Fernanda Torres entrevista personalidades sobre as músicas que marcaram a trajetória do entrevistado. O programa é exclusivo da plataforma de streaming Deezer e é gratuito.

No capítulo com Mart’nália, a cantora relembrou momento da infância e amores antigos. Também revelou a aceitação de sua sexualidade e a relação com sua família.

“Eu usava a roupa dos meus primos. Ninguém me perturbava, nunca teve perturbação. Todo mundo lá em casa tinha sua individualidade. Eu jogava bola, era muleca e nunca ousaram me dar uma boneca de presente”, disse ela, afirmando que tudo aconteceu da forma mais natural possível.

Ouça na íntegra aqui.

