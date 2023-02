Luciano Hang usa Lei Rouanet para investir R$ 300 mil em peça sobre Silvio Santos

O empresário Luciano Hang, dono das Lojas Havan, está investindo em uma peça de teatro sobre a vida do apresentador Silvio Santos, dono do SBT.

O financiamento é de R$ 300 mil e foi feito por meio da Lei Rouanet, a Lei Federal de Incentivo à Cultura. O repasse foi feito no final de dezembro de 2022 (via Metrópoles).

A peça é um musical chamado “Silvio Santos Vem Aí” e foi escrita por Emilio Boechat. A produção foi autorizada a captar R$ 9,7 milhões junto ao setor privado e tem até 30 de agosto para arrecadar o valor pela Lei Rouanet.

Apesar de ser um fiel seguidor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Luciano pensa diferente do político: o empresário defende a Lei Rouanet e a utiliza com frequência, para financiar projetos culturais e receber isenção parcial nos impostos.

Até o momento, as Lojas Havan já aplicaram quase R$ 28 milhões em projetos culturais, há 15 anos.

Com o financiamento da empresa de Luciano, artistas como Michel Teló já captaram recursos no setor privado por meio da lei.

“Nunca fui contra a lei”, ressaltou o empresário no ano passado, quando denúncias de cachês de artistas do sertanejo surgiram nas redes sociais.

Tweet de Luciano Hang (Foto: Reprodução/Twitter)

