Jojo Todynho faz piada ao comentar sobre fantasia usada pelo ex-marido

Jojo Todynho fica irritada com comentários sobre o look de Carnaval e joga a real (Reprodução/@jojotodynho)

Jojo Todynho promete não se envolver em polêmicas e falar sobre assuntos pessoais, mas a famosa acaba de quebrar sua promessa ao falar sobre Lucas Souza, seu ex-marido.

Pelas redes sociais, a famosa chegou a chamar o ex-oficial do exército de “ridículo” ao saber que ele tinha postado uma foto com uma fantasia do Buzz, personagem da animação “Toy Story”.

Segundo Jojo Todynho, ela recebeu a postagem pelo direct do Instagram: “Só humilhação. Não estou aguentando vocês me mandando coisas no Direct (gargalhada). Só humilhação”.

Vale destacar que desde o término do casal, eles não conseguem manter uma conversa de “amigos”. As trocas de farpas ocorrem nos dois perfis e Lucas já chegou a comentar que a famosa era bolsonarista e que já tinha sido traído por ela no relacionamento.

Além disso, o ex-militar declarou que Jojo Todynho não gostava do movimento LGBTQIA+ e que ela tratava mal os funcionários, além de falar mal de outros artistas.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Cezar lamenta participação de sister no Jogo da Discórdia: ‘Papagaio’

Revoltada, a funkeira retrucou dizendo que ensinaria o ex a ser homem e o ameaçou de dar uma “porrada”. Ela ainda abriu uma queixa na polícia contra o influenciador e pediu medida protetiva após ser agredida verbalmente por ele.

Famosa fora das redes

Depois da folia do Carnaval de 2023, Jojo Todynho decidiu se afastar das redes sociais. Segundo o Em Off, a influenciadora digital estava doente e usou o seu perfil no Instagram para explicar aos fãs: “Oi amores, passando para deixar um beijão pra todo mundo e agradecer pelo carinho, estou muito gripada”, começou a famosa.

Na sequência de vídeos, Jojo Todynho falou de momentos difíceis: “Estou estressada ao extremo! Chega estou fanha… É, vou dar um up no meu closet porque está um caos, mexer aqui em cima da cama, estou com o ouvido meio abafado e não estou ouvindo. Vou ficar ausente do Insta para me realinhar. Estou estressada e sensível, quando fico assim eu choro”.

A cantora, que ainda enfrenta diversas polêmicas envolvendo o fim do casamento com Lucas Souza, recebeu o carinho dos fãs e também disse que estava sendo bem cuidada: “Não sei mais o que tomar, acho que vou pedir pra minha avó fazer aquele xaropão com alho e com tudo, eu não estou aguentando, minha cabeça está estourando”.

No desabafo, Jojo voltou a falar que estava estressada e disse que só retornava às redes sociais quando estivesse melhor: “Olha que fiz terapia hoje mas estou estressada. Que luta! Se mais tarde eu estiver mais tranquila eu volto para dar uma zuada aqui no Insta. Fiquem com Deus, até mais tarde ou até amanhã”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Fred leva bronca de Tadeu e Domitila critica postura no Jogo da Discórdia