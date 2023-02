Ex-Casos de Família, Regina Volpato diz se sentir mais bonita aos 54 anos

A apresentadora Regina Volpato mostrou que a auto estima está muito bem cuidada: recentemente, ela disse que se sente ainda mais bonita hoje, aos 54 anos de idade, que na época em que apresentava o programa “Casos de Família”, no SBT.

“Estou muito tranquila com minha aparência. Ouso dizer que me acho mais bonita hoje que na época do ‘Casos de Família’. Me cuido e sou vaidosa. Se não estivesse tão tranquila e resolvida comigo mesma, talvez esses comentários me soassem como críticas ou castração”, afirmou, em entrevista ao portal UOL.

Regina esteve à frente do programa por cinco anos, entre 2004 e 2009. Apesar dos elogios da crítica especializada na época, ela recebeu comentários negativos quando decidiu comandar o programa, antes mesmo de ir ao ar.

“‘Nossa, mas você vai sair do jornalismo para fazer um programa de barraco?’ O Casos de Família não tinha estreado. Ninguém sabia o que seria o Casos. Eu falei: ‘vou’”, revelou Regina.

OnlyFans

Recentemente, Regina Volpato abriu uma conta no OnlyFans, plataforma voltada para o conteúdo adulto. Mas ela afirmou que ainda está descobrindo como usá-la.

“Virou só pornografia? Eu não sei. Estou descobrindo como a plataforma funciona. Cada um faz o que quer com suas redes sociais. Se você quer sensualizar, maravilha...”, disse.

“Me vejo muito bem, uma mulher madura e bonita, não sei se é falta de senso ou autoestima (risos). Gosto da maneira que aprendi a me aceitar. Já entendi a dinâmica da vida. Me lapidei com muita terapia e vivência. Estou feliz e adoro ter a idade que tenho”, declarou a apresentadora.

