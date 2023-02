Ex-BBB Jessi Alves sofre homofobia e rebate nas redes sociais: “Uma pena”

A ex-BBB Jessi Alves assumiu o romance com a produtora Sté Frick durante o Carnaval, mas, depois de mostrar toda felicidade ao lado da amada, ela acabou enfrentando alguns ataques homofóbicos nas redes sociais.

A ex-professora usou o Twitter para falar sobre as mensagens que recebeu e também para agradecer o carinho enviado por fãs e amigos: “Passando para agradecer por todas as mensagens de amor e afeto que recebi de ontem pra hoje. O amor é um dos sentimentos mais incríveis que uma pessoa pode sentir”.

Os seguidores de Jessi Alves aproveitaram para mandar felicidades ao casal: “O importante é que vocês sejam felizes”, escreveu uma seguidora. “Você merece toda a felicidade do mundo”, disse outra pessoa. “Curta o amor e deixa esse povo para lá”, um terceiro perfil.

Passando para agradecer a todas as mensagens de amor e afeto que recebi de ontem pra hoje. O amor é um dos sentimentos mais incríveis que uma pessoa pode sentir… e aos que não sentem e vieram crítica ou atacar é uma pena! O importante é que estamos felizes e isso nos basta👩🏻‍🤝‍👩🏽❤️ — Jessi Alves (@a_jessilane) February 23, 2023

A ex-BBB mandou um recado para quem torce contra o amor das duas: “Aos que não sentem e vieram criticar ou atacar, é uma pena! O importante é que estamos felizes e isso nos basta”, completou.

Pelo Instagram, Jessi Alves recebeu uma declaração de amor de Sté Frick, que publicou uma foto com a ex-BBB e abriu o coração ao postar um texto especial. No texto, a produtora destaca que a amada é uma mulher incrível e forte.

Ela finaliza o texto afirmando que é preciso coragem para expor suas vulnerabilidade e que tudo fica bem mais fácil com Jessi Alves ao seu lado.

Relembre o anúncio do namoro

Na quarta-feira de cinzas, a ex-BBB Jessilane Alves revelou em suas redes sociais que está namorando a produtora. Em uma postagem, a participante do “BBB 22″ fez uma declaração romântica com diversas fotos do casal.

“Todas as vezes que abro a caixinha de pergunta aqui no insta, a pergunta que mais fazem é se eu estou solteira… Por muitas vezes eu deixei de responder essa pergunta ou levei ela pro lado cômico, porque sempre a resposta era a mesma!”.

