BBB 23: “Mentiras” de Key Alves viram polêmica na web e fãs criticam; confira

Key Alves voltou a movimentar as redes sociais depois do Jogo da Discórdia do “BBB 23″. Nesta terça-feira (28), a jogadora de vôlei foi acusada de não contar a história verdadeira sobre um determinado assunto.

Depois de virar meme por mentir na Prova do Líder, a famosa voltou a ser citada pelos fãs do reality show da TV Globo por falar sobre Tadeu Schmidt durante uma conversa com Cezar Black. Segundo ela, o casal GusKey, formado pela sister e por Gustavo Cowboy, foi visto como o “maior casal de todos”.

Eu acho engraçado a pessoa que volta na prova do bate-volta e age como se o público que tivesse votado pra ela ficar. Né #KeyAlves ? #redebbb — Rapha Joia (@raphaeljoia) February 28, 2023

No entanto, tal frase nunca foi dita pela apresentador do “BBB 23″. Apenas, Tadeu falou que eles tinham uma grande conexão: “Jamais um casal se conectou tão cedo como Gustavo e Key. Quando nem se conheciam, estavam conectados por luvas. Quando acabaram as duplas, já eram um casal”, disse o famoso.

Já na conversa com Cezar Black, a jogadora contou sua versão, deixando os fãs do reality show sem entender: “Ninguém acredita que existe fidelidade com mulher… ou vice-versa. Então assim Black, eu sempre acreditei que eu fosse encontrar um cara que fizesse isso comigo. E olha onde eu encontrei! Entendeu? Um cara lá do Mato Grosso, que entrou grudado comigo. Cara, é bizarro! E se a minha participação no Big Brother foi só para isso, eu estou muito feliz”.

#BBB23 é impressionante a cara de pau dessa tal de #KeyAlves Ela mente que nem sente!! — Cristina Moraes (@Cristin40619728) February 28, 2023

No Twitter, alguns fãs do “BBB 23″ repercutiram as ideias de Key Alves e comentaram sobre a postura dela no jogo: “Pensado nesse ‘BBB’, o que o Guime tá jogando é brincadeira viu. A Key some do mundo pelo amor de Deus, nunca vi uma pessoa dar uma opinião numa briga que nem tinha nada a ver”, disse um anônimo.

Outro perfil lembrou da Prova do Anjo: “Gente, lembra da Prova do Anjo? Ela furou todas as caixas e chegou no quarto dizendo que deixou várias sem furar... ficou pra Bruna e pro pessoal lá que ela foi melhor da prova depois da Bruna. Mente na cara dura!”.

