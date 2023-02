BBB 23: Fred Nicácio é perseguido dentro do reality, afirma marido do médico

No Paredão do BBB 23, Fred Nicácio é defendido pelo marido (Reprodução/Globo)

Fred Nicácio e Cara de Sapato vivem trocando farpas dentro do “BBB 23″. Mas, para Fábio Gelonese, marido do médico famoso, o esportista faz uma certa perseguição ao seu amado e, desta vez, ele resolveu falar sobre isso.

“O Sapato continua perseguindo Nicácio. A cabeça do Sapato o tempo todo: ‘Fred Nicácio, Fred Nicácio, Fred Nicácio’. Sapato não tem história no BBB 23 além dessa obsessão pelo Nicácio”, disparou ele ao jornal Extra.

Segundo ele, o médico só foi indicado ao Paredão por causa de uma combinação que ocorre dentro do Quarto Deserto. No relato, o marido do famoso comentou que o mesmo grupo depois afirma que não existe uma combinação entre eles e, quando Fred aponta algum para a berlinda, é considerado maldoso.

Para o companheiro do influenciador, o Paredão desta semana nem tinha sido decidido ainda e eles já estavam mirando novamente no médico como alvo.

Hoje tem Paredão no “BBB 23″

Mais um participante vai deixar o reality show da TV Globo nesta terça-feira (28). A disputa pela preferência do público está entre Cara de Sapato, Cezar e Fred Nicácio, que chegaram na berlinda depois da eliminação de Gustavo na Semana Turbo.

Logo depois da eliminação do cowboy, o “Big Fone” tocou. Sarah Aline atendeu, ganhou uma imunidade e poderia indicar alguém ao Paredão e ela seguiu votando em Sapato.

Cara de Sapato, Cezar Black e Fred Nicácio - Big Brother Brasil 23 (instagram.com/@bbb)

Já MC Guimê ganhou a Prova do Anjo, que não aconteceu no sábado (26), e tirou o Paredão da mira do funkeiro. Ele descobriu na hora da votação que o colar era autoimune e, para o castigo do Monstro, indicou Key Alves: “Vou falar rapidamente para não ficar prolongando. O Brasil tá vendo, e aqui na casa a gente sabe o que está acontecendo entre nós. Eu acredito que, quando alguém vota em mim, essa pessoa me dá o direito de votar nela de novo. Faz parte do game”.

Na sequência, Bruna Griphao, que ganhou a Prova do Líder, indicou Fred Nicácio ao Paredão. A sister e o médico brigaram recentemente e continuam se evitando.

