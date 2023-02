BBB 23: Fred leva bronca de Tadeu e Domitila critica postura no Jogo da Discórdia

Fred e Domitila Barros se estranharam durante o Jogo da Discórdia do “BBB 23″, que ocorreu na noite desta segunda-feira (27). Na dinâmica, Fred tinha que escolher uma consequência para a famosa e acabou perguntando qual ela gostaria de receber.

Domitila ficou irritada com a postura do influenciador digital e o apresentador Tadeu Schmidt deu uma bronca no brother e cobrou comprometimento. Depois disso, ela se reuniu com Key Alves, Fred Nicácio, Marvvila, Gabriel Santana e Sarah Aline e disse que Fred tem medo de se expor no reality show.

Segundo a ativista social, Fred se aproveita das situações para conquistar as pessoas e relembrou o momento em que ele não quis atender ao Big Fone: “Na hora de atender o Big Fone, se abraça com a Bruna porque não tem coragem de atender. Na hora que o Tadeu pergunta, ‘Você quer o quê, Domitila? Quer não sei o quê?’. Até o Tadeu falou: ‘Quem escolhe é você’”.

Hoje tem Paredão no “BBB 23″

Mais um participante vai deixar o reality show da TV Globo nesta terça-feira (28). A disputa pela preferência do público está entre Cara de Sapato, Cezar e Fred Nicácio, que chegaram na berlinda depois da eliminação de Gustavo na Semana Turbo.

Logo depois da eliminação do cowboy, o “Big Fone” tocou. Sarah Aline atendeu, ganhou uma imunidade e poderia indicar alguém ao Paredão e ela seguiu votando em Sapato.

Cara de Sapato, Cezar Black e Fred Nicácio - Big Brother Brasil 23 (instagram.com/@bbb)

Já MC Guimê ganhou a Prova do Anjo, que não aconteceu no sábado (26), e tirou o Paredão da mira do funkeiro. Ele descobriu na hora da votação que o colar era autoimune e, para o castigo do Monstro, indicou Key Alves: “Vou falar rapidamente para não ficar prolongando. O Brasil tá vendo, e aqui na casa a gente sabe o que está acontecendo entre nós. Eu acredito que, quando alguém vota em mim, essa pessoa me dá o direito de votar nela de novo. Faz parte do game”.

Na sequência, Bruna Griphao, que ganhou a Prova do Líder, indicou Fred Nicácio ao Paredão. A sister e o médico brigaram recentemente e continuam se evitando.

