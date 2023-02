BBB 23: Cezar lamenta participação de sister no Jogo da Discórdia: ‘Papagaio’

Cezar Black ataca Amanda depois do Jogo da Discórdia do BBB 23 (Reprodução/Globo)

O Jogo da Discórdia do “BBB 23″ não durou apenas o tempo em que o programa estava no ar. Na madrugada desta terça-feira (28), os participantes confinados seguiram comentando sobre a dinâmica e Cezar Black aproveitou para dar algumas opiniões sobre Amanda.

Em conversa com Key Alves, o enfermeiro disse que a participante vive dando aulas, retomando o termo palestrinha, usado na edição anterior: “Você viu a Amanda dando aula ali? ‘Falar de transtorno mental não é correto, e não sei o quê.’ Aí eu pensei. Essa palestra ela não deu para a Bruna ali, né? Hipócrita”, começou ele.

Em seguida, ele disse que a sister parece um papagaio de pirata: “Eu quase falei, fiquei com vontade de falar que tá parecendo um papagaio de pirata. ‘Tudo que o Sapato fala, tu repete’”, disparou Cezar para a jogadora de vôlei, que concordou com ponto de vista.

“É ridículo. Ela vem levantar isso de mim e da brother dela ela não fala. Aí eu fiquei pensando, é um bocado hipócrita mesmo. Por isso que quando discuto assim tenho até preguiça de olhar na cara da pessoa”, diz o enfermeiro.

Hoje tem Paredão no “BBB 23″

Mais um participante vai deixar o reality show da TV Globo nesta terça-feira (28). A disputa pela preferência do público está entre Cara de Sapato, Cezar e Fred Nicácio, que chegaram na berlinda depois da eliminação de Gustavo na Semana Turbo.

Logo depois da eliminação do cowboy, o “Big Fone” tocou. Sarah Aline atendeu, ganhou uma imunidade e poderia indicar alguém ao Paredão e ela seguiu votando em Sapato.

Já MC Guimê ganhou a Prova do Anjo, que não aconteceu no sábado (26), e tirou o Paredão da mira do funkeiro. Ele descobriu na hora da votação que o colar era autoimune e, para o castigo do Monstro, indicou Key Alves: “Vou falar rapidamente para não ficar prolongando. O Brasil tá vendo, e aqui na casa a gente sabe o que está acontecendo entre nós. Eu acredito que, quando alguém vota em mim, essa pessoa me dá o direito de votar nela de novo. Faz parte do game”.

Na sequência, Bruna Griphao, que ganhou a Prova do Líder, indicou Fred Nicácio ao Paredão. A sister e o médico brigaram recentemente e continuam se evitando.

