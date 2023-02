BBB 23: Marvvila critica atitude de Key Alves em formação de Paredão; entenda

Marvvila revelou que não gostou de ter sido puxada por Key Alves na dinâmica Dedo-Duro durante a formação do Paredão do “BBB 23″ no último domingo (26).

Após sorteio, um confinado podia escolher saber o voto de alguém da casa. Key, então, escolheu Marvvila, que votou em Aline Wirley. “Ela puxou meu nome hoje para falar. Não entendi nada”, disse a cantora para Sarah e Gabriel.

Eles concordaram, e a sister foi categórica: “Não gostei não”.

Paredão da semana

A berlinda da semana está formada: Cara de Sapato, Cezar e Nicácio vão disputar a preferência do público.

A formação se deu da seguinte forma: logo depois da eliminação de Gustavo, o “Big Fone” tocou. Sarah Aline atendeu, ganhou uma imunidade e poderia indicar alguém ao Paredão. Ela, então, votou em Cara de Sapato.

Depois disso, foi realizada a Prova do Anjo, que teve MC Guimê como vitorioso. Ele descobriu na hora da votação que o colar era autoimune e, ao como castigo do Monstro, indicou Key Alves.

Na sequência, Bruna Griphao, que ganhou a Prova do Líder, indicou Fred Nicácio à berlinda. A sister e o médico brigaram recentemente e continuam se evitando.

Depois disso, os participantes votaram no confessionário, quando Aline Wirley e Cezar levaram sete votos cada um.

Com Aline e Cezar empatados, a líder Bruna Griphao teve que dar o voto de minerva e acabou escolhendo o enfermeiro para ir ao Paredão.

Com o Paredão formado, foi o momento da Prova Bate-Volta. Cara de Sapato, Cezar e Key Alves disputaram um jogo de tabuleiro. A jogadora de vôlei venceu.

Logo depois, Gabriel Santana foi sorteado como “Dedo-Duro” e pediu que Ricardo revelasse seu voto. Já MC Guimê pediu para Gabriel revelar em quem votou. Por fim, Key Alves indicou Marvvila para revelar seu voto.