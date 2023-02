Rita Lee: “Tsunami de amor”, define marido ao falar sobre mensagens recebidas

A notícia de que Rita Lee estava de volta ao hospital preocupou os fãs da cantora, que, aos 75 anos, segue internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Mas, neste sábado (25), Roberto de Carvalho, marido da famosa, falou sobre o momento e classificou como “tsunami de amor” as mensagens enviadas para a rainha do rock.

“Rita está se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramentos e terapias a serem realizados, que resultarão eventualmente em internações. Uma vez que se tem de lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos”, disse ele, em um comunicado postado no Instagram.

Em seguida, ele agradeceu aos fãs da cantora, que foi diagnosticada com um câncer de pulmão em 2021: “Agradecemos o tsunami de amor, carinho e positividade que temos recebido. Obrigado mesmo. E vamos em frente. Que as Grandes Luzes do Universo estejam nos guiando por todos os caminho”.

De acordo com o jornal O Globo, a famosa cantora foi internada porque, nos últimos quatro dias, perdeu peso e está com um estado de saúde mais frágil. Mas, também pelas redes sociais, os familiares decidiram acalmar os fãs e pediram que as pessoas “respeitem a privacidade”.

“A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início. Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias”, diz o comunicado, que tenta acalmar os fãs de Rita Lee.

No Twitter, os fãs da cantora levantam a hashtag “Força Rita Lee” e mandam mensagens para a rainha do rock: “Meu coração acelera, pois Rita Lee está no topo das notícias..Eu escuto essa música algumas vezes na semana por anos. Ela diz sobre mim. Essa mulher me traduz …Fica bem Rita”.

Um outro perfil escreveu que relatou que torce pela recuperação da artista: “Que tenha muita força e uma rápida recuperação para a grande diva do rock brasileiro, Rita Lee. Sua trajetória no mundo da música é inspiradora e sempre será lembrada como uma das mais importantes do país”.

