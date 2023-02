Rita Lee segue hospitalizada em São Paulo e família tenta acalmar fãs

Rita Lee segue internada no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, e seus familiares usaram as redes sociais para falar com os fãs da rainha do rock e agradecer as mensagens de carinho que andam recebendo desde sexta-feira (24),

Com o estado de saúde “extremamente delicado”, os familiares da cantora pediram que as pessoas “respeitem a privacidade”, em uma nota publicada nas redes sociais da famosa, que luta contra um câncer no pulmão.

Rita Lee

“A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início. Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias”, diz o comunicado, que tenta acalmar os fãs de Rita Lee.

No Twitter, os fãs da cantora levantam a hashtag “Força Rita Lee” e mandam mensagens para a rainha do rock: “Meu coração acelera, pois Rita Lee está no topo das notícias..Eu escuto essa música algumas vezes na semana por anos. Ela diz sobre mim. Essa mulher me traduz …Fica bem Rita”.

Um outro perfil escreveu: “A senhora não se atreva dona Rita! Minha santa Rita Lee, protetora das ovelhas negras da família, olhai por nós”.

Um terceiro admirador do trabalho relatou que torce pela recuperação da artista: “Que tenha muita força e uma rápida recuperação para a grande diva do rock brasileiro, Rita Lee. Sua trajetória no mundo da música é inspiradora e sempre será lembrada como uma das mais importantes do país”.

Tratamento médico

Aos 75 anos e longe dos palcos, a cantora e compositora paulista foi diagnosticada com câncer no pulmão esquerdo em maio de 2021 e passou por um tratamento com imunoterapia e radioterapia, fazendo a doença entrar em remissão em abril do ano passado.

Em abril do ano passado, Beto Lee, filho da cantora, anunciou que Rita estava curada do câncer de pulmão, diagnosticado em maio de 2021.

