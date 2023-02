Lady Di: as 5 razões que explicam por que Lady Di é conhecida como a “Princesa do Povo”

A Princesa Diana, também conhecida como Lady Di, se tornou um ícone mundial devido à sua beleza, elegância e simpatia. Mas ela também ficou conhecida como a “Princesa do Povo” por suas atitudes humanitárias e proximidade com as pessoas mais simples. Mesmo após 25 anos da sua morte, Diana ainda é lembrada e admirada por muitos. A seguir, confira as cinco curiosidades que explicam o porquê.

Seu trabalho em prol da Aids

Diana foi uma das primeiras figuras públicas a se envolver na luta contra a Aids, ajudando a mudar a percepção da doença e reduzir o estigma em torno dela. Ela visitou hospitais e centros de tratamento, abraçou e apertou as mãos de pacientes com Aids, o que ajudou a diminuir o medo e o preconceito em relação à doença.

Sua luta contra as minas terrestres

Diana ficou profundamente comovida com o sofrimento causado pelas minas terrestres em países como Angola e Bósnia. Ela se engajou ativamente na conscientização e na arrecadação de fundos para remover esses artefatos perigosos, que continuam a ceifar vidas e causar lesões em muitos países do mundo.

Sua defesa dos direitos dos LGBT

Diana sempre foi uma defensora dos direitos das minorias, incluindo a comunidade LGBT. Ela apoiou organizações que lutavam contra a discriminação e a homofobia, ajudando a promover a igualdade e a inclusão para todos.

Seu trabalho em prol de crianças carentes

Diana sempre teve um grande coração para as crianças carentes e doentes. Ela visitou orfanatos, hospitais e escolas, apoiou instituições de caridade que ajudavam crianças e usou sua influência para sensibilizar o público sobre os problemas enfrentados por essas crianças.

Seu comprometimento com a saúde mental

Diana também foi uma defensora da saúde mental, trabalhando para reduzir o estigma em torno de doenças mentais como a depressão e a ansiedade. Ela foi uma das primeiras figuras públicas a falar abertamente sobre sua própria saúde mental, ajudando a quebrar as barreiras e a promover a compaixão e a empatia em relação aos que sofrem dessas doenças.

Por todas essas razões, a Princesa Diana ainda é lembrada e admirada por muitas pessoas. Sua personalidade forte e seu amor pelas pessoas a tornaram a “Princesa do Povo” para sempre.