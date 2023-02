Cantor Ed Motta diz que odeia shows ao vivo: “lasanha de problemas”

O cantor Ed Motta deu mais uma de suas polêmicas declarações. Em uma live recente no Instagram, o artista admitiu que não gosta de shows ao vivo.

“O show é foda, tá? Afinação fica ruim, a execução das pessoas não rola legal – não é só no meu show não, é no dos outros também. É sempre alguém que erra, um dedinho que esbarra no piano, uma corda da guitarra que fica solta, um acorde que erra, a voz desafina… Bicho, não rola. É difícil”, disse o cantor (via Igor Miranda).

Ed está fazendo uma série de conversas com seus fãs através da rede social. Apesar de ser viciado em música, o sobrinho de Tim Maia vê diversos problemas nesse tipo de apresentação - tantos, que não valeria a pena.

“Fora esse problema de afinação, tem o som, tem o lugar. O lugar geralmente não é tratado pra fazer um show – é um ginásio, rebatendo tudo, o som horroroso. Tudo horrível, todo mundo em pé, bebendo uma cerveja quente, sem entender nada. É inferno pra tudo quanto é lugar, tá? É uma lasanha de problemas o show ao vivo”, declarou.

Para quem poderia achar que ele nunca foi em um show ao vivo, o cantor fez questão de esclarecer que não era bem o caso. “Eu não tenho vontade de ver show nenhum, mas eu já tive. Eu paguei ingresso pra ver o Michel Legrand, não esse idiota cantando do meu lado”, revelou.

Assista:

Nas suas últimas lives no Instagram, Ed acabou se tornando foco de polêmicas ao dar declarações controversas sobre diversos artistas do rock, de Elvis Presley a Raul Seixas. Este último, ele chegou a admitir exageros e pediu desculpas.

