BBB 23: Vídeo mostra quando Key Alves fica aos prantos por causa de Gustavo

Key Alves chora muito ao ver Gustavo arrumando as malas no BBB 23 (Reprodução/Globo)

Key Alves não aguentou e caiu no choro na tarde deste sábado (25), por causa do Paredão, que acontece nesta noite. Um dos motivos é a possível eliminação de Gustavo, seu affair dentro do “BBB 23″.

O clima de tristeza tomou conta da jogadora de vôlei quando os emparedados foram orientados a arrumarem as malas. Além do Cowboy, Fred Nicácio e Domitila Barros também estão na berlinda, mas nas redes sociais a torcida para eliminar o anônimo é grande.

Além disso, todos os três emparedados da “eliminação surpresa” são aliados de Key Alves, que resolveu desabafar e disse que estava “com o coração apertado”. Durante o triste momento, a sister foi consolada por Fred Nicácio e Domitila.

A Key tá bem abalada com a possível saída dos seus maiores aliados no jogo, o Gustavo e a Domi.



A gente queria te dar um abraço, Key… Mas seus Chaveirinhos estão sempre contigo! 🥹❤️



Vamos continuar votando sem parar no GSHOW! #ForaNicacio#BBB23 pic.twitter.com/6o61SouJtv — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) February 25, 2023

“Agora, amiga, o seu coração é tão lindo. Por isso que eu acho importante o povo ver você chorando. Seu coração não é de pedra, seu coração é lindo e você sofre”, declara Domitila.

Briga antes do Paredão

Durante a madrugada deste sábado (25), Fred Nicácio e Bruna Griphao protagonizaram um grande barraco e o médico chegou a chamar a atriz de “Pinscher raivoso”. Mas, tudo começou quando o doutor discutiu com Cara de Sapato.

Durante a conversa, Fred observou que a atriz estava acompanhando tudo de longe e questionou se ela gostaria de participar. A famosa não gostou da intimidação e foi tirar satisfação com o doutor.

No meio da briga, Fred disse que ninguém estava falando com Bruna e pediu para ela parar “de escândalo” e ele acabou escutando um “você me respeita” da atriz, que foi defendida por Cara e Sapato, que disse que o problema foi puxado por Nicácio.

BBB 23: Fred Nicácio briga com Bruna Griphao antes do Paredão (Reprodução/Globo)

Depois disso, Cara de Sapato ficou de lado e Bruna mandou a real para o adversário, que segue no Paredão do “BBB 23″: “Toma tenência da sua vida. Para de falar assim porque você não está dando show, porque aqui não é o seu show. Eu tenho educação, se você não tem, o problema é seu”, disparou a atriz.

Fred não se calou e disse que a famosa vive se metendo onde não é chamada: “Para de história, Bruna, você adora se meter em intriga dos outros. Quer gritar mais? Sobe aqui no palco, amor”, disse o famoso, apontando para a mesa da sala.

