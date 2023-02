BBB 23: Prova do Anjo é cancelada neste sábado; Paredão segue confirmado

Prova do Anjo do BBB 23 é cancelada na Semana Turbo (Reprodução/Globo)

A tradicional Prova do Anjo do “BBB 23″, que acontece todos os sábados foi cancelada. Com a dinâmica da “semana turbo”, hoje (25), não haverá a disputa para conseguir imunizar um dos participantes para o Paredão de domingo (26).

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, os brothers vão encarar a saída de mais um confinado, por causa do Paredão Relâmpago, e aqueles que sobrarem na casa terão que correr para atender um Big Fone surpresa, que será o segundo da semana e o terceiro da edição.

Gustavo, Domitilla e Fred Nicácio estão na berlinda deste sábado (25). O trio foi indicado na quinta-feira (23), quando Sarah Aline venceu a Prova do Líder e, depois de formar o seu grupo Vip, acabou indicando Cara de Sapato para a eliminação.

BBB 23: Domitila, Fred Nicácio e Gustavo estão no paredão e tensão pós Prova do Líder toma conta da casa (Reprodução/Globo)

No mesmo dia, todos votaram e Domitila recebeu a maior parte dos votos e acabou sendo indicada pela casa, já Sapato usou o contragolpe para puxar Fred Nicácio. Tudo ocorria como o previsto, até que Tadeu pediu para MC Guimê, que atendeu ao Big Fone, para contar qual era o seu Poder Supremo e, com isso, ele tirou Sapato do Paredão e colocou Gustavo Cowboy no posto vago.

É importante relembrar que a semana relâmpago não quebra o “BBB 23″. Neste domingo (26), Tadeu Schmidt volta com o reality show ao vivo para formar mais um Paredão, que vai eliminar mais um participante na terça-feira (28).

Quem foi o último eliminado

Cristian - Big Brother Brasil 23 (instagram.com/@bbb)

Cristian esteve na última berlinda e foi eliminado do “BBB 23″ na última terça-feira (21), com 48,32% dos votos do público. O brother disputou contra Fred e Ricardo Alface.

Na semana passada, o líder da semana, Cezar, foi o responsável pela indicação de Ricardo. Como o mais votado da casa, Cristian também foi direcionado à quinta berlinda. Por outro lado, Fred foi emparedado como consequência da última Prova do Líder e puxou Domitila no contragolpe. Contudo, a sister se livrou, resultando na formação do paredão passado.

