BBB 23: Fred Nicácio e Bruna Griphao protagonizam duelo na madruga; confira

BBB 23: Fred Nicácio briga com Bruna Griphao antes do Paredão (Reprodução/Globo)

Nem Pedro Sampaio conseguiu tirar o foco e a tensão do “BBB 23″. Durante a madrugada deste sábado (25), depois que o DJ deixou o reality show, Fred Nicácio e Bruna Griphao protagonizaram um grande barraco e o médico chegou a chamar a atriz de “Pinscher raivoso”.

Tudo começou quando Nicácio e Cara de Sapato discutiam e o emparedado observou que a famosa estava de longe vendo tudo e questionou se ela gostaria de participar. A famosa não gostou da intimidação e foi tirar satisfação com o doutor.

No meio da briga, Fred disse que ninguém estava falando com Bruna Griphao e pediu para ela parar “de escândalo” e ele acabou escutando um “você me respeita” da atriz, que foi defendida por Cara e Sapato, que disse que o problema foi puxado por Nicácio.

Depois disso, Cara de Sapato ficou de lado e Bruna mandou a real para o adversário, que segue no Paredão do “BBB 23″: “Toma tenência da sua vida. Para de falar assim porque você não está dando show, porque aqui não é o seu show. Eu tenho educação, se você não tem, o problema é seu”, disparou a atriz.

Fred não se calou e disse que a famosa vive se metendo onde não é chamada: “Para de história, Bruna, você adora se meter em intriga dos outros. Quer gritar mais? Sobe aqui no palco, amor”, disse o famoso, apontando para a mesa da sala.

Após a briga, o emparedado foi desabafar com Domitila Barros, que também está na berlinda do reality show: “Que respeito o quê, se dê o respeito. É assim, quer se meter onde não é chamada. Pinscher raivoso, o máximo que faz é morder calcanhar”, pontuou Nicácio.

Key Alves, que também estava escutando, aconselhou que ele se contivesse para não ser prejudicado no Paredão: “Calma. Se precisar, fica no quarto…Se poupa, porque não é ele que precisa, é você. Numa dessas, um monte de gente entende errado, acha que foi você que foi em cima”.

