Simone Mendes é criticada por participar do Carnaval sendo evangélica

A cantora Simone Mendes se tornou alvo de críticas nas redes sociais desde a última terça-feira (21), quando postou uma foto com seu look para pular o Carnaval.

“Sobre ontem Camarote Villa. Hoje estarei no Carnavalito!! Bora Salvador”, compartilhou a ex-dupla da sertaneja Simaria. O destaque é o macacão cor-de-rosa, bem justo, com um decote prolongado até o meio do abdômen e uma transparência por cima.

A ousadia do look aliado ao fato de estar em uma festa sem teor cristão incomodou alguns seguidores da cantora sertaneja, visto que ela já se declarou evangélica.

“Canta louvores e canta no Carnaval??? O evangelho verdadeiro não é isso. Quando a gente se converte a Deus há uma mudança de caminho, de rota!”, escreveu uma fã.

Como uma pessoa que se diz crente vai pular Carnaval?”, questionou outro. “Simone linda, eu sempre te admirei, mas o evangelho que você fala você não vive”, acusou uma terceira.

Outros fãs saíram em defesa da cantora. “Gente??? Quando vcs vão entender que ela é uma cantora sertaneja e não gospel... Ah, tenha dó, independente da religião foi assim que ela lançou a carreira... Tomem conta da vida de vocês”, retrucou uma seguidora.

“Roupa não define caráter, tão pouco religião, o que conta suas ações para com o próximo, em nada adianta se vestir da cabeça aos pés, ir a igreja, e por debaixo dos panos trair, roubar, ofender, ignorar e minimizar o outro. As pessoas que aqui julgam, estão muito longe de saber o que é ser um evangélico”, alfinetou outra.

