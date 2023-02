Rita Lee é internada em hospital de São Paulo

A cantora Rita Lee deu entrada no Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (24).

Embora ainda não haja informações sobre o boletim médico do quadro de saúde da artista, o portal Em Off obteve informações de que o estado é “extremamente delicado”.

ATUALIZAÇÃO: A família da artista se pronunciou pela conta oficial de Rita Lee no Instagram, às 14h desta sexta-feira (24). “Como qualquer pessoa que passou ou passa por um tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início”, diz.

Com 75 anos de idade, Rita Lee passou por um tratamento intensivo, após ser diagnosticada com câncer no pulmão esquerdo. Contudo, em abril do ano passado a família da cantora informou que ela estava curada da doença.

“A cura da minha mãe me emocionou pra car*lho. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de ‘Jair’. That’s Rita”, disse Beto Lee, filho da cantora, na época.

Viral

Recentemente, uma foto da cantora viralizou nas redes sociais. Seu marido, o músico Roberto de Carvalho, postou uma homenagem nas redes sociais.

A imagem foi uma declaração de amor do esposo, em que a cantora aparece com uma bandeja de café da manhã. Na legenda do Instagram, Roberto colocou diversos emojis de coração. A declaração veio no embalo do Dia de São Valentim, celebrado no dia 14 de fevereiro.

Há anos Rita Lee é reclusa, quando o assunto é vida pública. Suas redes sociais são quase que exclusivamente para divulgação de seu trabalho artístico.

Desde que passou por um tratamento contra um câncer, os detalhes de sua vida pessoal nas redes diminuíram mais ainda. Talvez por isso os fãs tenham se surpreendido com a foto da cantora, divulgada pelo marido. Desde que foi curada ela passou a publicar fotos de seu cabelo voltando a crescer, após as sessões de quimioterapia.

Rita Lee e Roberto de Carvalho são casados há 26 anos e têm três filhos: Roberto, Antônio e João.

