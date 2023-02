Rihanna no Oscar? Confira tudo o que se sabe até agora sobre a sua participação

Depois de sua tão esperada apresentação no intervalo do Super Bowl, a cantora de 35 anos voltará aos palcos em 12 de março, apresentando sua música do filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, “Lift Me Up”, na cerimônia do Oscar deste ano.

O single, do sucesso de bilheteria da Marvel no verão passado, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, foi indicado para Melhor Canção Original. É também a primeira indicação ao Oscar de Rihanna. Ela divide a categoria com Lady Gaga (“Hold My Hand” de Top Gun: Maverick); Son Lux apresentando Mistki e David Byrne (“This Is a Life” de Tudo ao Mesmo Lugar ao Mesmo Tempo); Rahul Sipligunj, Kaala Bhairava e M.M. Keeravani (“Naatu Naatu” de RRR) e Sofia Carson (“Applause” de Elas por Elas).

Além de alcançar o segundo lugar na Billboard Hot 100 após seu lançamento em outubro, a indicada à Melhor Canção Original - feita em colaboração com o diretor Ryan Coogler, o rapper Tems e o produtor Ludwig Göransson - também marcou o tão esperado retorno de Rihanna à música, já que foi o seu primeiro single solo em seis anos (na época).

Embora ela não tenha tocado “Lift Me Up” durante seu show do intervalo de 13 minutos no Super Bowl, que atraiu 118,7 milhões de telespectadores, na ocasião a cantora de Barbados fez uma apresentação icônica e ainda trouxe a todos o anúncio surpresa da sua segunda gravidez. Não seria RiRi se não tivesse utilizado o evento para revelar que está esperando mais um filho com A$AP Rocky, não é mesmo?

Podemos então esperar outra performance de alto nível de Bad Gal RiRi no evento do Oscar, que acontecerá em 12 de março.

