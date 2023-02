Pela primeira vez, ‘A Viagem de Chihiro’ entra para catálogo da Netflix

Demorou, mas finalmente veio aí: a animação “A Viagem de Chihiro” entrou para o catálogo da Netflix nesta semana. O filme está entre um dos grandes clássicos do Studio Ghibli, estúdio japonês conhecido por sua técnica singular.

Há anos os fãs do filme se questionavam quando ele entraria para a plataforma de streaming. Contudo, somente em 2020 a Netflix começou a incluir as animações do estúdio em seu catálogo.

“Princesa Mononoke”, “O Castelo Animado” e “Meu Amigo Totoro” entraram na lista há dois anos, junto com outros 18 longas. “A Viagem de Chihiro”, porém, foi deixado de lado.

Apesar do grande número de fãs, os filmes só entraram para o streaming recentemente por resistência do próprio estúdio japonês, que não se agradava com a ideia de manter as animações em plataformas digitais.

“Existem várias maneiras excelentes de um filme alcançar o público. Ouvimos nossos fãs e tomamos a decisão definitiva de disponibilizar nosso catálogo de filmes. Esperamos que pessoas de todo o mundo descubram o mundo do Studio Ghibli por meio dessa experiência”, disse o produtor Toshio Suzuki do Studio Ghibli em um comunicado oficial, em 2020.

Mesmo assim, “A Viagem de Chihiro” só entrou para a Netflix agora. Relembre a história:

Mais um

A clássica história da garota que se encontra em um mundo mágico e tem que lutar para salvar seus pais e voltar para casa não estreia sozinha: “Meu Nome é Chihiro” também entrou pela primeira vez nesta semana.

Vale lembrar que, apesar dos títulos parecidos, os filmes não estão relacionados.

