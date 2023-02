‘Pânico 6’: Jenna Ortega ensina como sobreviver ao assassino mascarado: ‘Fique em alerta’

‘Pânico 6′ chegará em breve às telonas dos cinemas e já conta com um vasto material de divulgação, bem como teorias, pistas, cartazes, trailers e muito mais. Como uma boa ‘scream queen’ em ascensão, Jenna Ortega elaborou uma série de dicas em uma possível rota de colisão com o assassino mascarado. A artista, que interpreta Tara na trama, reuniu-se com outros atores do elenco para abordar os macetes de um sobrevivente.

A atriz de ‘Wandinha’ colaborou com Melissa Barrera e Mason Gooding, outros dois atores de peso em ‘Pânico 6′, para um combo de alerta a possíveis vítimas do Ghostface. O vídeo foi publicado pela produção da franquia, que estreia nos cinemas brasileiros dia 9 de março de 2023.

“O Ghostface está à solta. Aqui está tudo o que você precisa saber para ficar vivo”, inicia Jenna Ortega na abertura do vídeo.

“Carregue seu celular, caso precise ligar para pedir ajuda. Mas não responda se estiver chovendo”, continua Melissa Barrera, intérprete de Sam.

“Confira todas as escadas escuras”, aponta Mason Gooding, intérprete de Chad.

“Não deixe seu apartamento ou faça pedidos por aplicativos de entrega”, alerta Jenna.

“Agora você pode sentar, relaxar e esperar”, finaliza Melissa.

Assista ao vídeo:

Culto ao Ghostface

‘Pânico 6′ contará com diversas inovações dentro do próprio universo. Um dos detalhes que chamou a atenção do público é que a figura do Ghostface é cultuada em um templo secreto pelo novo assassino. Na internet, surgiram várias teorias de quem poderia ser a pessoa mascarada, responsáveis pelas mortes brutais na cidade.

Nas redes sociais oficiais de ‘Pânico’, foi compartilhado um frame em que o objeto central é o templo secreto do Ghostface. No local, há uma espécie de altar com estátuas vestidas do uniforme do assassino e outros manequins espalhados pelo espaço. O que você acredita ser?

Assista ao trailer oficial do sexto filme: