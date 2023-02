‘O Show de Truman’: o filme de Jim Carrey que inspirou TQG, o clipe de Shakira e Karol G

Shakira acaba de lançar a sua nova música de vingança. Depois de dar a Gerard Piqué, seu ex-companheiro, dezenas de piadas bem diretas, na parceria com Bizarrap, BZRP Music Sessions #53, e em suas músicas Monotonía e Te Felicito, Shakira lançou um novo hit com Karol G.

Te Quedó Grande (TQG) é a nova música em que as duas artistas debocham de seus ex, Piqué e Anuel AA. E o videoclipe fez jus à letra de sua música, empoderando as colombianas, que dançam e cantam sensualmente com fogo atrás delas, e também fazendo referência a um filme que fala muito sobre suas histórias: O Show de Truman.

O Show de Truman, o filme

Quase todo mundo conhece o Show de Truman. O filme de Peter Weir estrelado por Jim Carrey é um dos maiores fenômenos cinematográficos da década de 1990. Lançado em 1998, o filme reflete sobre o reality show ao contar uma história envolvente.

Como diz a sinopse, Truman Burbank (Jim Carrey) é o protagonista de um programa de televisão que se baseia em contar toda a sua vida através da tela. Desde que nasceu, sua vida é televisionada e transmitida para todo o mundo. Tudo em sua vida, portanto, é mentira, e o pior é que ele não sabe nada do que está acontecendo.

No final do filme, após suspeitar repetidas vezes do que está acontecendo devido a certas evidências sobrepostas, Truman descobre o que está acontecendo e acaba saindo pelas escadas nos fundos do set: um suposto “céu” que não é mais do que uma parede pintada. Carrey acaba se despedindo de todos por causa do show que protagonizou e descendo as escadas, encerrando o programa.

Como Karol G e Shakira fizeram referência ao filme

Assim como o final do filme, o final do clipe de TQG mostra as duas artistas saindo da mesma escada de Truman. Assim, elas lançam uma metáfora óbvia: sua vida foi uma mentira até aquele momento, mas a partir de agora são elas que assumem o controle.

Apesar de serem indiretas muito mais leves do que as que Shakira lançou para Piqué em sua música com Bizarrap, o videoclipe de TQG é uma forma muito elegante e eficaz de enviar uma mensagem tanto ao ex-jogador do Barcelona, quanto a Anuel AA, o ex-namorado de Karol G.