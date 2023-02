Meme pronto! Patrícia Poeta usa peruca no “Encontro” e diverte a web; confira

O Carnaval não ajudou Patrícia Poeta, que segue em baixa nas redes sociais. Desta vez, a apresentadora da TV Globo usou uma peruca loira durante o “Encontro” e acabou virando meme e motivo de piada para muitos internautas.

Nas últimas horas, diversos anônimos compartilharam imagens da famosa brincando com a plateia e com o telespectador e, é claro, fazendo comparações com outras celebridades.

As rainhas de nossas manhãs, feat de perucas #Encontro pic.twitter.com/Yz7Y1LGzuC — Diogo Lamarque (@diogolamarque) February 23, 2023

Em uma delas, um perfil colocou a imagem de Patrícia Poeta ao lado de uma foto de Ana Maria Braga, a rainha dos disfarces da emissora carioca, vestida de Madonna e escreveu: “As rainhas de nossas manhãs, feat de perucas”.

Um segundo fã do matinal da Globo comparou a atual comandante da atração com um cachorro e disse que o meme estava pronto, enquanto outro comparou Patrícia Poeta com o E.T., do clássico filme americano. Já uma quarta pessoa usou a cena do filme “As Branquelas” para brincar com o momento.

Patrícia Poeta com o E.T. De peruca? #encontro qualquer coincidência é mera semelhança 😂😂😂 pic.twitter.com/7kgaywJInO — tvabordo (@tvabordo) February 23, 2023

Quem também entrou na dança foi a jornalista Tati Machado, que é responsável por levar as notícias do entretenimento e do “BBB 23″ ao “Encontro”. No Twitter, a amiga de Patrícia Poeta foi chamada de “tia das perucas”, já que levou os acessórios ao palco do programa.

Um telespectador aproveitou para dizer que estava “morrendo de rir com as comparações das perucas” de Tati Machado, que viralizou com uma vermelha, e com Patrícia, que seguiu com o cabelo loiro.

Salário revelado

A fortuna recebida por Patrícia Poeta para apresentar o “Encontro” foi revelada. Segundo informações do site La notícia, a apresentadora ganha um bom dinheiro para aparecer diariamente, cerca de R$ 1 milhão por mês. Mas, o valor pago pela emissora chega a ser menor do que o salário de Fátima Bernardes, que ganhava R$ 2 milhões para comandar a atração.

Patrícia Poeta ganha metade do salário de Fátima Bernardes para apresentar o "Encontro" (Reprodução/Globo)

Além da apresentação diária, a fortuna recebida garante que Patrícia Poeta participe das reuniões e dos bastidores do “Encontro”, ou seja, depois de aparecer na TV ela se reúne todos os dias com a equipe para criar a atração do dia seguinte.

Vale destacar que desde que assumiu o “Encontro”, a famosa não tira muitas folgas e também não chegou a ficar de férias. Apenas durante a Copa do Mundo em 2022, que Patrícia deixou os estúdios da Globo em São Paulo e aproveitou alguns dias em Fernando de Noronha.

