“Mais que amigos, friends”: The Weeknd e Ariana Grande fazem nova parceria

O duo não oficial formado por The Weeknd e Ariana Grande lançou uma nova parceria nesta sexta-feira (24). A faixa é um remix de uma música já lançada pelo canadense anteriormente.

“Die For You” voltou a crescer nas plataformas de streaming, após viralizar em uma trend do TikTok. Com isso, o cantor resolveu investir na música, vinda de seu álbum “Starboy”, de 2016, e chamou sua parceira de longa data.

Ouça:

“Die For You Remix” já é a quarta parceria da dupla queridinha do pop da Geração Z. A primeira vez que eles combinaram suas vozes foi na música “Love Me Harder”, faixa do álbum “My Everything” de Ariana, em 2014.

Seis anos depois, a artista convidou o cantor novamente para seu álbum, dessa vez na faixa “Off The Table”, do disco “Positions”, lançado em 2020.

No auge da popularidade, The Weeknd aproveitou para chamar Ariana para um remix de “Save Your Tears”, música do álbum “After Hours”, de 2021.

A nova parceria é a primeira música de Ariana Grande em mais de um ano sem lançamentos inéditos. Atualmente, a artista tem se dedicado à carreira de atriz e empresária: em 2021 integrou o elenco de “Não Olhe Para Cima”, para assumir logo na sequência o papel de protagonista de “Wicked”, filme inspirado na peça musical de mesmo nome da Broadway.

Os versos incluídos na nova versão de “Die For You” foram escritos pela própria cantora, que compartilhou o processo de criação e gravação de seus vocais em um vídeo de sua conta oficial no TikTok. Confira:

